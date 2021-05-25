Батько затриманого Дмитро Протасевич заявив, що коли сім'я отримала інформацію про інцидент, то робила усе для того, щоб дізнатися, чи це правда. Він також зауважив, що наразі білоруська влада з родичами затриманого не зв'язувалась.

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За словами батька журналіста, наразі невідомо, де саме перебуває його син та у якому він стані. Для цього наразі вживають всі можливі заходи.

Влада поки не хоче йти на відкритий контакт і не пускає адвоката,

– наголосив він.

Батько Протасевича заявив, що затримання його сина є помстою Олександра Лукашенка. Він також висловив сподівання, що найближчим часом ті зусилля, яких докладає світова спільнота, таки допоможуть у справі.

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