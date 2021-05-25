Батько затриманого Дмитро Протасевич заявив, що коли сім'я отримала інформацію про інцидент, то робила усе для того, щоб дізнатися, чи це правда. Він також зауважив, що наразі білоруська влада з родичами затриманого не зв'язувалась.
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За словами батька журналіста, наразі невідомо, де саме перебуває його син та у якому він стані. Для цього наразі вживають всі можливі заходи.
Влада поки не хоче йти на відкритий контакт і не пускає адвоката,
– наголосив він.
Батько Протасевича заявив, що затримання його сина є помстою Олександра Лукашенка. Він також висловив сподівання, що найближчим часом ті зусилля, яких докладає світова спільнота, таки допоможуть у справі.
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Затримання Протасевича: що відомо
- Літак авіакомпанії Ryanair, який 23 травня летів з Афін до Вільнюса, терміново приземлився у Мінську. Це сталося через повідомлення про начебто замінування.
- На борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали.
- У білоруському міністерстві закордонних справ сказали, що журналіст перебуває в слідчому ізоляторі №1 у Мінську.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманого. Водночас в Україні цю подію назвали наступом на свободу слова.
- Протасевич на камеру сказав силовикам, що скарг на здоров'я нібито не має. Однак у Міністерстві закордонних справ Польщі переконані, що його побили, адже на відеозверненні активіста видно сліди побоїв.