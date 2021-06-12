К выбору места не дошли, – Кулеба о встрече Путина и Зеленского

Вероятную встречу президентов Украины и России обсуждают уже несколько месяцев, но "к географии еще не дошли". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также отметил, что в любом случае вопрос мира на Донбассе надо решать в разговоре с Путиным. И ради такой цели украинская сторона готова прилагать максимум усилий.

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Будет ли встреча Зеленского и Путина

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы спросили, состоится ли наконец давно обсуждаемая встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Мы не должны ничего бояться. Мы же все понимаем, что вопрос мира в Украине надо решать в личной встрече с Путиным. Вопрос только в формате,

– ответил глава МИД.

Кулеба напомнил: "Зеленский уже неоднократно доказал, что четко защищает красные линии и принципиальные для Украины вопросы. Я же лично готов организовывать встречу Зеленского и Путина".

"Я знаю, что мы с этой встречи выйдем или с победами, или по меньшей мере без поражений" , – заверил Дмитрий Кулеба.

, – заверил Дмитрий Кулеба. И подытожил: встреча Путина и Зеленского "вероятна, но планов четких на этот счет нет".

А где же Путин и Зеленский могут встретиться

Место встречи президентов Украины и России пока даже не обсуждали. Переговоры идут касаемо тем, которые Владимир Зеленский и Владимир Путин могут рассмотреть.

Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать порядок встречи, но к географии еще не дошли,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, что организовать такую ​​встречу – Зеленского и Путина – очень сложно. Но если украинская сторона увидит, что так можно будет прекратить войну на Донбассе, то приложит максимум усилий.

Потенциальная встреча Путина и Зеленского: что следует помнить

В конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться – причем сделать это в любой точке Донбасса. Президент Украины при этом подчеркивал, что его "волнует не место встречи, а ее содержание".

В конце мая Зеленский на итоговой пресс-конференции сказал, что идею встречи его с Путиным обсуждают уже длительное время. Однако не рассказал о каком-либо прогрессе в этом обсуждении.

Отдельно Кулеба отметил, что идею встречи Зеленского с представителями боевиков нет смысла даже поднимать:

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