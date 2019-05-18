К инаугурации Зеленского Киев начнут перекрывать 19 мая: какой будет схема движения

20 мая, в день, когда состоится инаугурация избранного президента Владимира Зеленского, движение в Киеве будет ограничено. Также подобные меры со стороны правоохранителей можно будет наблюдать и за день до церемонии – в воскресенье, 19 мая.

Как объясняют в полиции, они были вынужденными прибегнуть к таким шагам, поскольку в столицу Украины прибывают многочисленные международные делегации и гости.

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Как улицы будут перекрыты в день инаугурации Зеленского:

улица Липская: от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; проспект Бажана: от Харьковской площади до Южного путепровода;

от Харьковской площади до Южного путепровода; Надднепрянское шоссе : от Южного путепровода до моста Патона;

: от Южного путепровода до моста Патона; Набережное шоссе: от моста Патона до Днепровского спуска;

от моста Патона до Днепровского спуска; Днепровский спуск: от Набережного шоссе до Парковой дороги;

от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллея Герои Крут : от площади Андрея Первозданного до площади Славы;

: от площади Андрея Первозданного до площади Славы; улица Ивана Мазепы: от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

от площади Славы до станции метро "Арсенальная"; улица Михаила Грушевского: от улицы Московской до Петровской аллеи;

от улицы Московской до Петровской аллеи; Парковая дорога: от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут; улица Шелковичная: от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной; улица Круглоуниверситетская: от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

от Бессарабской площади до улицы Лютеранской; улица Лютеранская: от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

от улицы Шелковичной до улицы Крещатик; улица Городецкого: от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

от улицы Крещатик до улицы Ольгинской; улица Ольгинская: от площади Ивана Франко до улицы Институтской;

от площади Ивана Франко до улицы Институтской; улица Институтская: от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

от улицы Крещатик до Крепостного переулка; Крепостной переулок: от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Липская: от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика; улица Садовая: от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Пилипа Орлика: от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца

от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца улица Академика Богомольца: от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичной.





Какие улицы перекроют в Киеве к инаугурации Зеленского: схема

Заметим, что Липскую начнут перекрывать еще 19 мая в 7:00. Относительно остальных магистралей, то их начнут перекрывать 20 мая в 6:00. Откроют улицы для проезда после завершения торжественных мероприятий 20 мая.

Полиция призвала водителей учесть эту информацию и выбирать другие маршруты 19 и 20 мая.

Раньше в команде Владимира Зеленского хотели, чтобы инаугурация избранного президента проходила 19 мая. Такое желание они объясняли тем, что в выходной жителям и гостям будет легче добираться до места церемонии, поскольку Киев будет не таким перегруженным из-за перекрытия улиц, как в первый рабочий день недели.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского. Согласно решения нардепов, которое поддержали 315 человек, мероприятие пройдет 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

Какова процедура инаугурации Президента Украины?

Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает другие вопросы. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда.



Торжественное заседание по случаю вступления в должность Президента Украины открывает председатель ВР, далее раздается государственный гимн Украины. Позже спикер сообщает о присутствующих на торжественном заседании лицах и предоставляет слово председателю ЦИК для объявления результатов президентских выборов.



Следующее, председатель КС сообщает о выполнении новоизбранным Президентом Украины всех Конституционных требований относительно несовместимости с должностью Президента Украины, отсутствия иных обстоятельств, исключающих принесения им присяги. После этого приглашает к трибуне новоизбранного Президента Украины и вручает ему текст присяги украинскому народу, содержание которой определено Конституцией.



Новоизбранный президент, положив правую руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее и передает подписанный текст председателю Конституционного суда. Последний, со своей стороны, объявляет, что новоизбранный Президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил на пост Президента Украины.



В итоге председатель Конституционного суда Украины передает Председателю Верховной Рады Украины текст присяги украинскому народу, подписанный Президентом Украины. Председатель ЦИК вручает новоизбранному Президенту Украины удостоверение Президента Украины, а председатель Конституционного суда – официальные символы власти Президента Украины (флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины).



В завершение, новый президент провозглашает обращение к украинскому народу – инаугурационную речь с трибуны Верховной Рады, после чего занимает место в сессионном зале парламента возле флага Президента Украины. Председатель Верховной Рады Украины закрывает торжественное заседание, посвященное вступлению в должность новоизбранного Президента Украины. Звучит Государственный гимн Украины.

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