К каким последствиям должно привести введение военного положения: объяснение Геращенко

Основными последствиями введения в Украине военного положения должны стать усиление обороноспособности государства, разблокирование работы портов на Азове, мобилизация международных партнеров и иски против РФ в международные суды.

Такое мнение выразила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

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Ключевыми последствиями введения ВП должны стать:

- усиление нашей безопасности и обороноспособности, в первую очередь на Донбассе и регионе Азовского и Черного морей;

- срыв сценария Путина заблокировать нам навигацию и торговлю, работу наших портов, рыболовство и транзит в акватории Азовского моря;

- мобилизация наших международных партнеров – европейских, G7, чтобы они осознали уровень угроз и вызовов в Азове;

- срыв возможных очередных военных провокаций и наступления РФ.

- подача консолидированного иска против РФ в международные суды;

- профилактические контрразведывательные действия в районе военного положения,

– отметила Геращенко.

По словам чиновницы, в центре внимания остается судьба захваченных Россией моряков.

"Они – военнопленные московских пиратов. Государство обязано в первую очередь поддержать их семьи", – подчеркнула она.

Также, Геращенко назвала ряд причин, почему Россия пошла на открытую агрессию и на обострение в Азовском море именно сейчас.

Она напомнила, что Москва начала "ползучую эскалацию" на Азове еще летом, о чем украинская власть неоднократно информировала общество и мир. Поэтому Украина с сентября усиливает свое присутствие в акватории, и было принято решение о создании новой базы дислокации в Бердянске. А в декабре запланировано рассмотрение резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей на Генассамблее ООН.

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Заместитель председателя ВР добавила, что одним из важнейших для Путина направлений войны против Украины является уничтожение экономики. Она напомнила, что в Мариуполе и Бердянске расположены украинские порты, работа которых сейчас фактически заблокирована.

По словам Геращенко, сейчас основные международные партнеры Украины сосредоточены на собственных кризисах, и это также играет на руку Путину.

Еще одной причиной, по мнению первого вице-спикера, является приближение выборов в Украине. По ее словам, Путин больше всего стремится изменить власть.

Однако ключевой причиной она считает падение рейтинга Путина в России.

Катастрофическое падение рейтинга Путина в РФ. И в таких случаях он всегда организует какую-то войнушку,

– подытожила Геращенко.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а всего 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабля.



Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.



Официально военное положение в 10 областях Украины начал действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео