До яких наслідків має призвести введення воєнного стану: пояснення Геращенко

Основними наслідками запровадження в Україні воєнного стану мають стати посилення обороноздатності держави, розблокування роботи портів на Азові, мобілізація міжнародних партнерів та позови проти РФ до міжнародних судів.

Таку думку висловила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

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Ключовими наслідками введення ВС має стати таке:

- посилення нашої безпеки і обороноздатності, в першу чергу на Донбасі і регіоні Азовського та Чорного морів;

- зрив сценарію Путіна заблокувати нам навігацію і торгівлю, роботу наших портів, рибальство і транзит в акваторії Азовського моря;

- мобілізація наших міжнародних партнерів - європейських, G7, аби вони усвідомили рівень загроз і викликів на Азові;

- зрив можливих чергових військових провокацій і наступу РФ.

- подача консолідованого позову проти РФ до міжнародних судів;

- профілактичні контррозвідувальні дії в районі воєнного стану,

– зазначила Геращенко.

За словами чиновниці, в центрі уваги залишається доля захоплених Росією моряків.

"Вони – військовополонені московських піратів. Держава зобов’язана в першу чергу підтримати їх родини", – наголосила вона.

Також, Геращенко назвала низку причин, чому Росія пішла на відкриту агресію та загострення в Азовському морі саме зараз.

Вона нагадала, що Москва розпочала "повзучу ескалацію" на Азові ще влітку, про що українська влада неодноразово інформувала суспільство і світ. Тому Україна з вересня посилює свою присутність в акваторії, і було прийняте рішення про створення нової бази дислокації в Бердянську. А в грудні заплановано розгляд резолюції щодо мілітаризації Чорного й Азовського морів на Генасамблеї ООН.

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Заступниця голови ВР додала, що одним із найважливіших для Путіна напрямів війни проти України є знищення економіки. Вона нагадала, що в Маріуполі й Бердянську розташовані українські порти, робота яких наразі фактично заблокована.

За словами Геращенко, наразі основні міжнародні партнери України зосереджені на власних кризах, і це також грає на руку Путіну.

Ще однією причиною, на думку першого віце-спікера, є наближення виборів в Україні. За її словами, Путін понад усе прагне змінити владу.

Проте ключовою причиною вона вважає падіння рейтингу Путіна в Росії.

Катастрофічне падіння рейтингу Путіна в РФ. Й в таких випадках він завжди організовує якусь войнушку,

– підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.



Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.



Офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео