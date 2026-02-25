Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Читайте также Более 200 капитанов под санкциями: Украина ударила по теневому флоту России
Почему нужно ввести санкции против российских производителей вертолетов?
Накануне годовщины полномасштабного вторжения России ГУР опубликовала на портале War&Sanctions информацию о 34 предприятиях холдинга "Вертолеты России" корпорации "Ростех". Эти компании занимаются разработкой, производством и ремонтом вертолетов Ka-52 и Ми-8.
Четыре года назад российские вертолеты пытались прорваться в Гостомель и установить контроль для наступления на Киев. Благодаря быстрым действиям украинских спецподразделений и Нацгвардии план врага потерпел поражение уже на старте операции.
За все время войны 14 из обнародованных предприятий не попали под санкции ни одной из стран. Среди них:
- АО "ВР-СЕРВИС" – сервисная компания, выполняющая капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми и Ка;
- ООО "ВР ЛИВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", изготавливающее магниевые отливки для предприятий холдинга;
- Улан-Уденский лопастной завод, выпускающий лопасти для вертолетов серии Ми.
Ограничение возможностей должно распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в вооруженных силах России – Ми-8,
– отметили в ГУР.
Различные санкции против России и помощь Украине – это единственный шанс избежать продвижения войны на другие европейские страны и другие части мира.
Что известно о санкциях против России?
В понедельник, 23 февраля, ЕС официально продлил на год действие санкций против России из-за полномасштабной агрессии в Украине. Ограничения вступят в силу – в годовщину полномасштабного вторжения.
Санкции остаются актуальными до тех пор, пока Россия нарушает международное право, ведет военные действия против Украины и атакует гражданское население. Ранее аналогичное решение приняли США, а введение 20-го пакета санкций блокирует Венгрия.
Однако правительство Венгрии заблокировало принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, запланированного к годовщине полномасштабной войны 24 февраля. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил это прекращением транзита российской нефти после удара 27 января и отказом согласовывать кредит Украине.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига критикует действия Венгрии и Словакии, называя их ультиматумами, играющих на руку России, и призывает к конструктивному сотрудничеству.