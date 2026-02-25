Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Почему нужно ввести санкции против российских производителей вертолетов?

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России ГУР опубликовала на портале War&Sanctions информацию о 34 предприятиях холдинга "Вертолеты России" корпорации "Ростех". Эти компании занимаются разработкой, производством и ремонтом вертолетов Ka-52 и Ми-8.

Четыре года назад российские вертолеты пытались прорваться в Гостомель и установить контроль для наступления на Киев. Благодаря быстрым действиям украинских спецподразделений и Нацгвардии план врага потерпел поражение уже на старте операции.

За все время войны 14 из обнародованных предприятий не попали под санкции ни одной из стран. Среди них:

АО "ВР-СЕРВИС" – сервисная компания, выполняющая капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми и Ка;

ООО "ВР ЛИВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", изготавливающее магниевые отливки для предприятий холдинга;

Улан-Уденский лопастной завод, выпускающий лопасти для вертолетов серии Ми.

Ограничение возможностей должно распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в вооруженных силах России – Ми-8,

– отметили в ГУР.

Различные санкции против России и помощь Украине – это единственный шанс избежать продвижения войны на другие европейские страны и другие части мира.

Что известно о санкциях против России?