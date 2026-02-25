Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Чому потрібно запровадити санкції проти російських виробників вертольотів?

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії ГУР опублікувала на порталі War&Sanctions інформацію про 34 підприємства холдингу "Вертольоти Росії" корпорації "Ростєх". Ці компанії займаються розробкою, виробництвом і ремонтом гелікоптерів Ka-52 та Мі-8.

Чотири роки тому російські гелікоптери намагалися прорватися до Гостомеля і встановити контроль для наступу на Київ. Завдяки швидким діям українських спецпідрозділів і Нацгвардії план ворога зазнав поразки вже на старті операції.

За весь час війни 14 з оприлюднених підприємств не потрапили під санкції жодної з країн. Серед них:

АТ "ВР-СЕРВИС" – сервісна компанія, що виконує капітальний ремонт і модернізацію гелікоптерів Мі та Ка;

ТОВ "ВР ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО", що виготовляє магнієві виливки для підприємств холдингу;

Улан-уденський лопатевий завод, що випускає лопаті для гелікоптерів серії Мі.

Обмеження спроможностей має поширюватися і на галузь цивільного вертольотобудування через високу сумісність "цивільних" та "військових" версій гелікоптерів різних типів, зокрема найбільш поширеного у збройних сил Росії – Мі-8,

– зазначили в ГУР.

Різні санкції проти Росії та допомога Україні – це єдиний шанс уникнути просуванню війни на інші європейські країни та інші частини світу.

