КАБ в Харькове попал в многоэтажку: разрушены несколько этажей, под завалами есть люди
Харьков атаковали несколько раз за ночь 8 ноября с воздуха. Враг применил КАБы, местные власти сообщили об ужасных последствиях.
Городской голова Игорь Терехов написал о попадании в многоэтажку. Известно, что под завалами есть люди, там разрушены несколько этажей.
Чуть раньше В Харькове слышали взрывы: враг применил КАБы
Удар КАБов по Харькову 8 ноября: что известно о последствиях
Воздушная тревога в Харьковской области 8 ноября продолжается с 02:29. За 2 часа с этого времени российская армия дважды атаковала Харьков КАБами.
Во время второго удара, как сообщили в ОВА, пострадал центр Харькова, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Один из ударов, в частности, пришелся на Шевченковский район, другой – на Салтовский. Почти сразу стало известно о 2 пострадавших на Салтовке.
В результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр,
– сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Городской голова Харькова Игорь Терехов также написал в социальных сетях о взрывах и призвал горожан быть осторожными. А потом уточнил, что последние удары пришлись на центральную часть города.
Последние два прилета – район плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова,
– сообщил он.
В многоэтажке разрушены несколько этажей, начался пожар. Под завалами есть люди.Обратите внимание: оперативно о тревогах, атаках "Шахедов" и взрывах читайте в нашем телеграм-канале.