Кабмин повысил зарплату некоторым госслужащим: кого касается

Кабинет Министров 25 апреля принял постановление о повышении заработной платы работникам государственных органов. Предварительно ее разработало Минреинтеграции по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Это постановление касается только тех госслужащих, которые работают на территориях, где ведутся активные или возможные боевые действия. Известно, что должностной оклад будет увеличен в 1,5 – 2 раза.

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Такие изменения обеспечат достойную оплату труда

В ведомстве напоминают, что на территориях, где ведутся боевые действия, госслужащие работают в условиях риска для жизни и здоровья.

Следовательно, для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий – с учетом коэффициента 1,5.

Они работают практически с риском для жизни и здоровья. Поэтому Правительство должно позаботиться о достойной оплате труда,

– объяснила Ирина Верещук.

Она также добавила, что такие же коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.

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