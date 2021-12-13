Кабмин уволил заместителя Монастырского Гогилашвили после скандала, – СМИ

Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили после скандала. Речь идет о случае разборок на блокпосте. В Кабмине 24 каналу посоветовали дождаться официальной информации.

Соответствующую информацию сообщили в СМИ 13 декабря. Накануне Владимир Зеленский просил уволить Гогилашвили.

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Заместителя Монастырского уволили

Кабинет министров уволил заместителя главы МВД Александра Гогилашвили,

– говорится в сообщении.

Скандал с заместителем министра возник тогда, когда в сети обнародовали видео с Александром Гогилашвили. На нем чиновник на блокпосте в Краматорске возмутился в отношениии полицейских из-за того, что его не узнали.

Дальше он употреблял нецензурную лексику и угрожал полицейским, что "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятно не будет…".

Журналисты 24 канала пытались взять комментарий у представителя МВД. Он направил обращаться в Кабмин.

Кстати, 12 декабря в сети обнародовали еще одно видео, на котором заместитель министра в Киеве также ссорился с полицейскими. Полицейские хотели проверить у Гогилашвили документы, что вызвало у него неадекватную реакцию. Он агрессивно вел себя и кричал на правоохранителей, которые объясняли, что выполняют свою работу.

Смотрите видео инцидента с Гогилашвили в Киеве / Видео "УП"

Реакция на разборки, которые устроил Александр Гогилашвили

После скандала Денис Монастырский написал, что инициировал перед премьер-министром и правительством вопросы проведения дисциплинарного производства в ходе которого должны установить все обстоятельства и сделать выводы.

В этот период министр предложил правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности.

Сам Гогилашвили впоследствии принес свои извинения за свою "чрезмерную эмоциональность" и объяснил: "Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению".

Владимир Зеленский попросил уволить чиновника с должности.

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