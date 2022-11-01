Кабмин уволил Витренко из "Нафтогаза"

Кабинет Министров уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение планировалось принять до конца этой недели.

Эту информацию сообщили на сайте компании. Решение об увольнении Кабмин принял 1 ноября.

Читайте также Глава "Нафтогаза" Витренко написал заявление об отставке и ему уже нашли замену, – СМИ

Витренко уволили с должности из "Нафтогаза"

Кабинет Министров Украины своим решением от 01 ноября 2022 года удовлетворил заявление председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко об увольнении,

– сообщили в компании.

В "Нафтогазе" не назвали причину увольнения, однако объяснили, что:

Юрий Витренко будет работать на должности главы компании до 03 ноября 2022 года включительно;

детальная коммуникация по этому вопросу будет в последний день работы Витренко.

Стоит вспомнить, что буквально утром 1 ноября СМИ сообщили, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с должности главы правления "Нафтогаза".

Впоследствии появилась информация об этом, что вместо Юрия Витренко на должность назначат нынешнего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.