В Кабуле женщины вышли на протест: талибы открыли огонь

Боевики Талибана открыли огонь по женщинам, которые вышли на акцию протеста в Кабуле. Пока неизвестно, есть ли жертвы или раненые.

Это произошло недалеко от столичной больницы. Десятки женщин устроили акцию протеста.

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Они несли плакаты с надписями "Мы – голос голодного народа", "Справедливости!", "Да здравствует человечество". После этого боевики начали стрелять.

Заметим, талибы уже неоднократно применяли насилие к мирным протестующим. В частности, в сентябре 2021 они жестоко разогнали митинг в Кабуле: били палками и стреляли.

Отношение талибов к женщинам

Талибы известны своим суровым и жестоким отношением к женщинам. Когда они захватили власть в Афганистане, то женщины сразу ощутили ограничение прав.

Например, девушкам в Афганистане запретили учиться после 7 класса. В то же время в Кабульский университет запретили заходить студенткам и преподавательницам.

В целом при власти террористов значительно вырос уровень насилия в отношении женщин и количество изнасилований.

Недавно талибы даже запретили транслировать на телевидении сериалы, в которых роли играют женщины. Кроме того, нельзя показывать фильмы, которые "противоречат афганским ценностям" или содержат кадры, где мужчина обнажается.

Протест женщин в Афганистане: что талибы сделали на этом событии – смотрите видео: