В Кабуле женщины вышли на протест: талибы открыли огонь
28 декабря 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:Asvaka
Боевики Талибана открыли огонь по женщинам, которые вышли на акцию протеста в Кабуле. Пока неизвестно, есть ли жертвы или раненые.
Это произошло недалеко от столичной больницы. Десятки женщин устроили акцию протеста.
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Они несли плакаты с надписями "Мы – голос голодного народа", "Справедливости!", "Да здравствует человечество". После этого боевики начали стрелять.
Заметим, талибы уже неоднократно применяли насилие к мирным протестующим. В частности, в сентябре 2021 они жестоко разогнали митинг в Кабуле: били палками и стреляли.
Отношение талибов к женщинам
- Талибы известны своим суровым и жестоким отношением к женщинам. Когда они захватили власть в Афганистане, то женщины сразу ощутили ограничение прав.
- Например, девушкам в Афганистане запретили учиться после 7 класса. В то же время в Кабульский университет запретили заходить студенткам и преподавательницам.
- В целом при власти террористов значительно вырос уровень насилия в отношении женщин и количество изнасилований.
- Недавно талибы даже запретили транслировать на телевидении сериалы, в которых роли играют женщины. Кроме того, нельзя показывать фильмы, которые "противоречат афганским ценностям" или содержат кадры, где мужчина обнажается.
Протест женщин в Афганистане: что талибы сделали на этом событии – смотрите видео: