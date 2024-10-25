Россияне внесли технические изменения в КАБы, они долетают до Запорожья, – Силы обороны Юга

Около месяца назад враг начал применять КАБы по Запорожью. Это указывает на технические изменения в конструкции российских авиабомб.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Влад Волошин.

Смотрите также Ракеты долетают до Москвы и миллионы снарядов: какое оружие Южная Корея может предоставить Украине

Россияне усовершенствовали КАБы

Влад Волошин указал, что расстояние от центра Запорожья, которое уже атакуют КАБами россияне, до линии фронта, составляет более 30 километров.

Поэтому это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих КАБов и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. Враг начал применять эти КАБы по Запорожью и другим городам в зоне их досягаемости,

– отметил Волошин.

Ранее авиационные эксперты отмечали, что, вероятно, россияне увеличили модуль планирования и коррекции. Кроме того, есть модификация УМПБ Д-30, которая позволяет ставить двигатель, благодаря чему дальность действия управляемых авиабомб увеличивается до 100 километров. Именно эти модификации оккупанты могут применять по Запорожью.