Теперь достают Запорожье: в Силах обороны заявили, что россияне модернизировали КАБы

В последнее время россияне возобновили активные обстрелы украинских городов управляемыми авиабомбами. На этой неделе впервые этими снарядами было поражено Запорожье.

Поздно вечером 22 сентября россияне впервые обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами. Это стало сигналом о том, что вражеские снаряды были модернизированы и теперь способны преодолевать большее расстояние. Это в эфире одного из телеканалов подтвердил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Враг модифицировал КАБы

По словам Волошина, россияне действительно провели изменения в конструкции авиационных бомб, платформ, которые они запускают. Сейчас они могут бить КАБами не только по городам и поселкам, расположенных рядом с линией фронта. Эти бомбы уже долетают до центра города Запорожья.

Военный подчеркнул, что от модернизированных КАБов страдают также такие города как Краматорск и Харьков. Враг имеет достаточное количество этих смертельных и разрушительных снарядов.

К слову, в ночь на 26 сентября захватчики обстреляли бомбами Запорожье. Оккупанты попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий. В результате вражеского удара изуродованы частные дома. Пострадали 7 человек, в частности, 14-летний мальчик.