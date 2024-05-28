Борьба с теми, кто "зажрался": кто командует "парадом" увольнений в российской армии

Недавно российский глава Владимир Путин провел ряд кадровых изменений в министерстве обороны России – кого-то уволил, кого-то перевел на другую должность, а кто-то оказался в тюрьме.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова объяснила 24 Каналу, что сейчас происходит борьба с теми, кто "зажрался". Курирует всеми увольнениями диктатор. Однако есть тот, кто иногда подает идеи.

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"Парад" увольнений в России

Компанию тех, кто "зажрался" начинает Тимур Иванов – бывший заместитель министра обороны России, попавший в коррупционный скандал, связанный со сферой строительства. Война и строительство на оккупированных территориях стали для него настоящей золотой жилой, в частности, в разрушенном россиянами Мариуполе. Еще в 2019 году Иванов вошел в рейтинг самых богатых силовиков России, имея годовой доход 136,7 миллиона рублей, а реальный заработок – 13,6 миллиона рублей. Уже 24 апреля его по решению суда отправили в СИЗО.

Эстафету продолжает генерал-лейтенант Вадим Шамарин – экс-начальник Главного управления связи в российской армии. На самом деле у оккупантов нет интернета в войске, они разговаривают по мобильному телефону. В то же время закупают дорогие системы связи "Азарт", которые непригодны для использования на фронте. Следователи вменяют арестованному Шамарину получение от топ-менеджеров Пермского телефонного завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Армия радуется их арестам, одновременно возмущена из-за задержания генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армии, которая сейчас ведет оборонительные действия в Запорожской области. Он очень популярен, никто не верит в коррупцию с его стороны. Попов стал жертвой Валерия Герасимова, который сводит счеты за лето 2023 года. Тогда генерал поддержал мятеж Евгения Пригожина. Сейчас уже все ищут Игоря Суровикина, но тот уже несколько раз выкручивался", – сказала Романова.

Под увольнение также попал командующий 20-й армии Сухраб Ахмедов, которого в среде российских военкоров обвиняли в больших потерях личного состава. В декабре 2022 года он создал 155 бригаду, которая потеряла 300 человек и 50% техники за четыре дня штурмов Павловки Донецкой области. По словам Романовой, есть большое количество историй, которые рассказывают о его некомпетентном управлении войском. Ахмедов, видимо, купил диплом и водительское удостоверение.

"Конечно, чем больше бездарных генералов, тем лучше. Поэтому я не приветствую арест Ахмедова. В то же время Попов талантливый, поэтому хорошо, что его убрали с фронта. Такое ощущение, что Минобороны набросились на разные кланы и выполняют все свои желания: кто-то мстит боевым генералам, кто-то – не боевым генералам, кто-то изображает борьбу с коррупцией, хотя на самом деле это перераспределение финансовых потоков – от Минобороны в министерство по строительству и ФСБ. Каждый ищет собственную выгоду", – подчеркнула Ольга Романова.

Всем курирует Владимир Путин, без разрешения которого не обошелся ни один арест. Диктатор также пострадал от министерства обороны России. Ведь бунт покойного главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина должен был предвидеть и остановить именно бывший глава Минобороны Сергей Шойгу. Однако вагнеровцы почти дошли до Москвы, но их мятеж якобы остановил президент Беларуси Александр Лукашенко. ЧВК "Вагнера" должны были бы остаться на оккупированных территориях, однако отправились в Россию, где наделали немало шума среди народа, в частности грабили местных. Это событие стало толчком, чтобы провести зачистки с теми, кто "зажрался".

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