К вечеру 14 мая украинцев огорошила новость о возможной отставке сразу трех министров. И, если увольнение главы Минздрава Максима Степанова было прогнозируемым, то отставка министра инфраструктуры и министра экономики вызвала удивление.

Больше о том, почему сразу 3 министра Кабмина могут попрощаться со своими портфелями и кто заменит их на должности – читайте в материале 24 канала.

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Кто попрощается с должностью

С высокой вероятностью без министерского портфеля останутся министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко. Их заявления об отставке уже поступили в Верховную Раду. Произошло это вечером 14 мая.

Также начали активно говорить об увольнении главы Минздрава Максима Степанова. Однако, несмотря на слухи, сам Степанов еще заявления об отставке не писал. В то же время представление на его увольнение из Кабмина поступило в парламент.

Будут ли еще отставки

Как рассказал источник 24 канала в "Слуге народа", есть претензии также к:

министру юстиции Денису Малюське ;

; главы Минфина Сергею Марченко.

Их, предварительно, тоже могут отправить в отставку. Сначала по решению фракции "Слуга народа", а затем – Верховной Рады.

Интересно Зеленский лично просил министров писать заявления об отставке, – СМИ

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что Офис Президента также намерен получить заявление от министра экологии Романа Абрамовского. В общем, по мнению Бутусова, борьба идет за 5 министерств. Заявления двух руководителей уже есть, поэтому осталось получить еще 3.

Какую роль в этом сыграл Зеленский

По данным СМИ, "писать заявления об отставке министров просил лично Зеленский".

Зеленский предложил министру написать заявление об увольнении по собственному желанию. Степанов не дал четкого ответа и ушел "думать". Пока он думал, премьер Шмыгаль подал представление о его увольнении,

– говорится в сообщении.

Такое мнение разделяет и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. По его словам, все заявления, которые пишут министры, возникают по желанию Офиса Президента. Бывший генпрокурор сказал, что в правительстве сидят люди, которые выполняют волю ОП.

"Они озвучивают тезисы, которые им пишут в Офисе Президента и выполняют те решения, как им навязывают", – отметил Рябошапка.

Причины увольнения

По словам Бутусова, обычно причины кадровых изменений не обсуждаются, а решения остаются кулуарным. Однако информация о вероятных причинах отставки таки есть. Насколько они правдивы – судить трудно.

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Так, министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко могут покинуть свои посты, так как к ним якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра. В то же время Рябошапка назвал заявление об отставке министра экономики Игоря Петрашко "деолигархизацией".

Петрашко – представитель Олега Бахматюка, одного из олигархов. Это (отставку – 24 канал) можно оценивать как позитивный шаг,

– заверил экс-генпрокурор.

А вот возможное увольнение министра юстиции Дениса Малюськи для Руслана Рябошапки остается непонятным. Он охарактеризовал Малюську как профессионального и компетентного министра. Юрий Бутусов отметил, что Офис Президента объясняет эту перестройку требованиями посольства США.

Но, очевидно, настоящей причиной является желание Офиса Президента отодвинуть от отдельных министерств отдельных олигархов, и придвинуть других, более лояльных. Главная задача – успеть сделать замену до 20 мая в следующую годовщину выдать эти перестановки за новый этап реформ Зеленского,

– отметил Бутусов.

Что до Максима Степанова, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что одной из очевидных причин увольнения главы Минздрава провал вакцинации.

Что говорит об этом сам Степанов

Глава Минздрава заявил, что не писал никакого заявления об увольнении и назвал условие, при котором подаст в отставку. По словам Максима Степанова, для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество депутатов.

На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и освобождает парламент,

– отметил глава Минздрава.

Добавим, что слухи об увольнении Степанова появляются регулярно. Об этом начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.

Обратите внимание! Отставки Петрашко и Криклия рассмотрят во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Главные кандидаты на должности

Новым министром экономики может стать Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – Александр Кубраков. Правда, за назначение этих политиков придется отдельно собирать голоса. Большие шансы получить министерский портфель имеет Кубраков.

За это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Доверие" и партии "За майбутне",

– сказал собеседник "РБК-Украина".

Давид Арахамия также предположил, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава является Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины. Арахамия добавил, что в случае отсутствия заявления на увольнение от Степанова, необходимо будет пойти другим путем. Тогда процедура будет на 2 дня дольше.