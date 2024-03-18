Кадровые ротации в России после перевыборов: что может заставить Путина пойти на этот шаг

На России так называемые президентские "выборы" завершились незаконной "победой" Владимира Путина. Поговаривают, что после переизбрания у диктатора появились новые цели и он может прибегнуть к кадровым изменениям.

Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов сказал 24 Каналу, решится ли Путин уволить тех, кто не один десяток лет выполнял его безумные приказы. Напомним, что на днях появились слухи об отставке начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова, ранее сообщали о смене командующего ВМС России.

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Кадровые изменения в армии

По мнению экс-министра энергетики России, вскоре в Кремле произойдут изменения, ведь война для Путина идет неуспешно. Страна-агрессор имеет колоссальные проблемы на фронте. Однако российский президент имеет важный кадровый принцип – проявляет лояльность к тем, кто верен ему.

Герасимов был очень преданным диктатору, ведь позволил ему тактически управлять военными действиями. Путин влезает и тычет своим гнилым пальцем куда идти. Нормальный начальник генштаба не позволил бы президенту влезать в его профессиональные дела,

– сказал Милов.

По его словам, если российский президент отправит Герасимова в отставку, то это означает, что дела совсем плохи, ведь диктатор решил перечеркнуть все свои принципы.

Я думаю, что после переизбрания Путин будет перетряхивать всю армейскую верхушку. Ведь ситуация на фронте завязла и есть проблемы с кадрами, качеством живой силы, потерями черноморского флота и тому подобное,

– добавил оппозиционер.

Что ждет газпром и роснефть

Также уже на протяжении многих лет говорят о кадровых изменениях в газпроме и роснефти. Однако, чтобы диктатор решился на кадровые изменения, там должны быть очень серьезные проблемы.

Сейчас газпром имеет ряд проблем, ведь после разрыва связей с Европой он не может найти прибыльную бизнес-модель. Экспорт в Китай не дает прибыли, а внутренний рынок слишком маленький. В то же время роснефти удалось успешнее выстроила работу по обходу санкций и сотрудничества со странами Азии.

"Я пока существенных проблем в роснефти не вижу, поэтому скорее бы поверил в отставку Герасимова, чем смену президента компании Игоря Сечина", – заметил Милов.

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