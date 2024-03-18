Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов сказав 24 Каналу, чи наважиться Путін звільнити тих, хто не один десяток років виконував його божевільні накази. Нагадаємо, що днями з'явилися чутки про відставку начальника генштабу російської армії Валєрія Герасимова, раніше повідомляли про зміну командувача ВМС Росії.

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Кадрові зміни у війську

На думку ексміністра енергетики Росії, незабаром у Кремлі відбудуться зміни, адже війна для Путіна йде неуспішно. Країна-агресор має колосальні проблеми на фронті. Однак російський президент має важливий кадровий принцип – проявляє лояльність до тих, хто вірний йому.

Герасимов був дуже відданим диктатору, адже дозволив йому тактично керувати військовими діями. Путін влізає і тикає своїм гнилим пальцем куди йти. Нормальний начальник генштабу не дозволив би президенту влізати у його професійні справи,

– мовив Мілов.

За його словами, якщо російський президент відправить Герасимова у відставку, то це означає, що справи геть кепські, адже диктатор вирішив перекреслити всі свої принципи.

Я думаю, що після переобрання Путін буде перетрушувати всю армійську верхівку. Адже ситуація на фронті зав'язла і є проблеми з кадрами, якістю живої сили, втратами чорноморського флоту тощо,

– додав опозиціонер.

Що чекає на газпром та роснафту

Також вже протягом багатьох років говорять про кадрові зміни у газпромі та роснефті. Проте, аби диктатор наважився на кадрові зміни, там повинні бути дуже серйозні проблеми.

Нині газпром має низку проблем, адже після розірвання зв'язків з Європою він не може знайти прибуткову бізнес-модель. Експорт у Китай не дає прибутку, а внутрішній ринок занадто маленький. Водночас роснафті вдалося успішніше вибудувала роботу щодо обходу санкцій та співпраці з країнами Азії.

"Я поки суттєвих проблем у роснафті не бачу, тому швидше б повірив у відставку Герасимова, ніж зміну президента компанії Ігоря Сєчина", – зауважив Мілов.

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