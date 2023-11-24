Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых
Источник:Офис Президента
Президент Украины заменил заместителей командующего Нацгвардией Александра Пивненко. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.
Зеленский нашел замену четырём заместителям командующего Нацгвардией.
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Кадровые изменения в рядах Нацгвардии
Так, указом президента с должностей заместителей командующего Национальной гвардии Украины уволили:
- Александра Набока
- Олега Сахона
- Николая Николенко
Кроме того, Зеленский уволил Владимира Кондратюка с должности первого заместителя командующего Нацгвардией. Его сменил Вадим Гладков. Также новоиспеченными "правыми руками" Пивненко назначены Алексей Осипенко и Александр Билоус.
В Украине сменили командующего Медицинскими силами
19 ноября Зеленский сообщил о важном кадровом решении. Генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко уволили с должности командующего Медицинскими силами. Ее заменил генерал-майор медицинской службы Анатолия Казмирчука, который являлся начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.
Известно, что представление об отставке Остащенко готовил министр обороны. Свое решение Умеров назвал очевидным. По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.