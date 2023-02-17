Задачи не выполнены, поэтому кто-то виноват – политтехнолог об очередных кадровых изменениях в армии России

Россияне пытаются каждый раз найти того, кто понесет наказание за неудачи в войне против Украины. Ни о каком имидже военнослужащих там не говорится.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Россия постоянно меняет генералов, чтобы потом было кого винить.

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Почему у россиян так часто меняются генералы

Михаил Шейтельман объяснил, что у россиян просто нет выбора. Смена военного руководства – яркое свидетельство плохой жизни.

У них есть нерегулярные для них неудачи на фронте,

– подчеркнул он.

По его мнению, Россия несет поражение даже при условии, что Украина не предпринимает наступательных действий.

"Владимир Путин приказал сделать что-то, дальше идет военное ведомство, садится Валерий Герасимов и планирует наступление, а наступление не сработало", – сосредоточил внимание политтехнолог.

По его словам, неудачи в завоевании Угледара и Бахмута свидетельствуют о несуразности россиян и переоценке собственных способностей.

И кто-то должен быть виноват. Кто виноват? К примеру, Александр Лапин. Какая разница: сейчас будет Лапин виноват, а дальше другой,

– заметил Шейтельман.

Для россиян совершенно не важно, кто понесет наказание.

Михаил Шейтельман рассказал, почему в России так часто меняется военное руководство: смотрите видео

Репутация россиян

Михаил Шейтельман рассказал, что военные руководители не думают об имидже перед россиянами.

Перед нами? Для нас один генерал, второй генерал – все равно такие же алкоголики, поэтому в этом смысле нам все равно, с кем воевать,

– подчеркнул он.

По его словам, для них важнее, что удастся сказать Владимиру Путину в свое оправдание.

"Что завтра Сергей Шойгу скажет Путину? Скажет, что виновные наказаны, а Лапин оказался предателем", – отметил политтехнолог.

По его мнению, в России все происходит циклически, поэтому у них уже есть новый план действий. Россияне не отказываются от своих безумных идей по захвату украинских территорий. Нужно, чтобы кто взялся их реализовывать – для этого нужен новый генерал.

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