Государство должно стать более прозрачным, – Подоляк объяснил кадровые изменения во власти

Сегодня произошли важные кадровые перестановки в украинских властях и громкие увольнения. Накануне был задержан заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил абсолютно справедливую компанию по политической ответственности за определенные действия. Об этом 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, эффективность государства и его ключевого руководителя состоит в том, чтобы признавать ошибки и исправлять их.

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Президент принял соответствующее решение

Советник Главы ОП подчеркнул, что Украина уже 11 месяцев находится в состоянии войны. И все это время украинское общество отдает последнее армии и государству. Ведь люди осознают, в какое время они живут и искреннее желание выиграть войну.

В то же время ряд чиновников разных рангов (без относительно конкретных лиц) ведут себя очень странно. Они не только не отдают средства на помощь армии, а хотят что-то забрать у государства и у отдающего все общество.

– считает он.

По его словам, Президент все это видит и принимает решение.

"Потому что идет война и нельзя в это тяжелое время кичиться определенным уровнем жизни или дополнительными достижениями, которые не соответствуют заработным платам", - подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что такое поведение деморализует общество, а государство не может этого позволить. Нас ведь постоянно атакует Россия.

"Мы все время говорим людям, что понимаем, что нам всем тяжело, но нужно потерпеть, и мы терпим вместе с вами", – заметил он.

У общества есть запрос на справедливость

По его мнению, далеко не все чиновники могут это сказать, потому что некоторые стали иначе выглядеть во время войны. И это несправедливо, а у общества есть фантастический запрос на справедливость.

У государства и общества была солидарная ответственность в том, что друг без друга мы эту войну не выиграем. Но когда общество начинает сомневаться в государстве, тогда нет солидарности и нет ощущения справедливости, что мы все вместе платим большую, но справедливую цену за войну.

– подчеркнул советник главы ОП.

Поэтому, по его мнению, первые кадровые перестановки должны сделать более четкой связь между обществом и государством. Государство должно стать более прозрачным, справедливым, ответственным, эффективным. Общество должно видеть это, а также последствия, если кто-то не понимает этого кто-нибудь из чиновников.

По словам Подоляка, сегодня государство показало очень простой алгоритм:

политическая ответственность: это отставка чиновников, они должны уволить свои должности;

юридические последствия: после того, как чиновники покинули свои кабинеты, следственные органы должны провести всю работу по тем или иным министерствам, государственным институтам;

Компенсация: чиновники должны компенсировать все, в частности, сроками заключения.

"Сегодня у нас нет выбора вести себя иначе, если мы хотим одержать победу", – заметил он.

Михаил Подоляк о кадровых изменениях во власти: смотрите видео

Власть должна быстро и прозрачно исправлять ошибки

Советник главы ОП отметил, что любая страна страдает коррупцией. К сожалению, не все чиновники имеют нравственный стержень. Но украинские власти должны быстро и прозрачно исправлять ошибки.

Вопрос не в том, чтобы потом трудоустроить этих людей, потому что человек, который взял взятки и это доказано, не может быть трудоустроен. Не только она, а все участвовавшие в распределении этой взятки. Более того, они должны уйти под юридическую ответственность. И только это будет формировать доверительные отношения между обществом и государством,

– считает он.

Подоляк подчеркнул, что также не следует забывать об информационных попытках России деморализовать Украину.

"Однако, если чиновник ворует и это очевидно обществу, действия России не могут быть оправданием для него. Страна-агрессорка продолжит это делать и будет вкладываться в информационные провокационные компании против нас", – подчеркнул он.

Но, по его словам, жесткая реакция Президента свидетельствует о том, что от информационных влияний России также можно избавиться, если государство правильно реагирует, – резюмировал Михаил Подоляк.

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