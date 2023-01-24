Повлияют ли коррупционные скандалы в Украине в поддержку от Запада: политолог оценил ситуацию

Сегодня произошли значительные кадровые изменения украинской власти. Свои должности покинул ряд чиновников. Накануне был задержан заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов.

Для наших западных партнеров это сигнал, что антикоррупционная система в Украине наконец-то заработала. Об этом 24 Канала рассказал политолог Валерий Клочок.

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Общество ждало реакции власти

По его словам, о некоторых фактах коррупции было известно давно и общество ждало реакции власти.

Возможно, поэтому Европейский Союз не спешил принимать решение о передаче Украине 18 миллиардов евро и принял его только сейчас. Международный валютный фонд вообще прекратил свою программу финансирования Украины,

– подчеркнул он.

Политолог отметил, что Украина получала деньги подавляющим большинством за счет внутренних заимствований облигаций и финансирования США. Это были основные наши статьи дохода в бюджет вне источников налогообложения.

Антикоррупционная машина заработала

Он отметил, что в последнее время начало активно работать Национальное антикоррупционное бюро, у Антикоррупционной прокуратуры, не имеющей руководителя, но даже без него НАБУ активно задерживает взяточников.

Сегодня тоже произошло два задержания во Львове: руководителя территориального центра комплектования (Военкомата) и руководителя ЛКК, которые выдавали поддельные справки для выезда за границу военнообязанным,

– сообщил он.

По его мнению, все эти вещи начинают разоблачаться.

"Антикоррупционная машина, которую мы критиковали, сейчас начала показывать свою работу. И вероятнее всего по настоятельной рекомендации наших западных партнеров, что абсолютно справедливо", - считает политолог.

Он отметил, что западные партнеры тоже фиксируют эти изменения, и потому помощь от них будет поступать. Работать антикоррупционной системе мешало отсутствие координации работы с существующими традиционно правоохранительными органами: Офис Генерального прокурора, СБУ, Государственное бюро расследований.

"Мы ожидаем наконец судебных решений. Что касается министерства обороны, которое закупало продукты для армии якобы по завышенным ценам, мы не должны говорить о констатации фактов. Это должен установить суд. Но доверия к судебной инстанции не так много. Поэтому на повестке дня еще стоит вопрос судебной реформы", – отметил Клочок.

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Во время войны должны сохранять постоянство власти

По его мнению, учитывая все это, западные партнеры не прекратят нам помогать. И, скорее всего, их пожелания носили рекомендательный характер – обратить внимание на кадровую политику и на коррупционные проявления.

Сейчас проходят увольнения. Но удовлетворят ли они общество? Нет. Потому что увольняют чиновников среднего звена. Председатели улетают не глав ведомств и министерств, а их заместителей. Это не совсем правильно на данном этапе,

– заметил политолог.

Однако он считает, что есть одно исключение. Во время войны мы должны сохранять постоянство власти.

"Сегодня власти разоблачили в том, что они работали в таких условиях. Дальше они так работать не могут - очень много коррупционных проявлений, которые выходят на поверхность", - подчеркнул собеседник.

Валерий Клочок отметил, что попытка властей удовлетворить запрос общества на сатисфакцию и справедливость увольнением заместителей министров может в определенной степени спустить пар, но не надолго. Следующим решением будет необходимость принятия кадровых решений на уровне главы правительства, руководителей министерств.

Кадровые ротации в украинских властях