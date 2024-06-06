Слишком много знает: какую судьбу может готовить Путин для Шойгу

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса. Интересно, что он фактически стал партнером своего давнего врага Николая Патрушева, который отвечает за строительство кораблей.

Это 24 Каналу отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, впоследствии Путин может "убрать" Шойгу, как многих других своих прошлых соратников.

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"Он теперь партнер своего давнего врага Патрушева. Поскольку Патрушев теперь отвечает за строительство кораблей. Это такой спарринг партнерства. Вот два врага. Один – отвечает за строительство кораблей, другой – будет курировать ОПК", – сказала она.

Путин легко избавится от Шойгу

Ольга Романова отметила, что сейчас Путин занимается своим бывшим охранником Алексеем Дюминым, которого он назначил личным советником, сыну Патрушева Дмитрию, который стал вице-премьером, бывшим охранникам. Многие из его ближних соратников исчезли неизвестно куда, хотя раньше занимали высокие должности. Так же может исчезнуть и Шойгу.

В частности, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, у которого работал Путин, умер при очень странных обстоятельствах. Это произошло, когда Борис Ельцин выбрал Путина своим преемником.

Поэтому всех, кто не нужен Путину, очень легко избавляются, назначая их на различные должности. В частности, экзотические. Путин хотел бы, чтобы Шойгу исчез. Он слишком много знает. Поэтому предполагаю, что Шойгу исчезнет, как Собчак,

– считает она.

Новая должность Шойгу: главное