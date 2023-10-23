Ищут пустое жилье: россияне массово свозят на оккупированные территории свои "кадры"

Из-за оккупации значительное количество людей выехало с временно оккупированных территорий. Поэтому для тех, кто не смог построить свою карьеру, оккупация стала "карьерным лифтом".

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что такое же происходило и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Туда за годы оккупации массово завозили людей из Башкирии.

Смотрите также "Сладкой жизни" не будет: россияне до сих пор разгребают последствия мощных "хлопков" в Запорожской области

"Из таких неудачных регионов России, для которых наши области – это как они попали в какой-то новый цивилизованный мир. Сейчас такое происходит на оккупированных территориях Запорожской области", – сказала Сысоева.

Оккупанты завозят людей из континентальных регионов России, чтобы "утолить" кадровый "голод". Ведь значительная часть украинцев уехала или просто не хочет сотрудничать с захватчиками. Поэтому происходит так называемое "переселение народов".

Тех, кого завозят россияне, расселяют по домам, которые забрали у украинцев. Россияне делали не только список бизнеса, но и список жилья.

"Есть такие случаи даже среди знакомых в Запорожской области, что они уехали, а потом им соседи рассказывают, что "в вашу квартиру заселили" либо какого-нибудь российского солдата, либо кого они еще завозят. Все то, что люди уехали, считают, что жилье теперь "национализировано", – рассказала депутат Запорожского райсовета.

Так, если люди не пошли "перерегистрировать" свое жилье, то россияне его отбирают и отдают тем, кого завезли.

Типичная "русская душа"

Отжимают оккупанты и бизнес. С начала полномасштабного вторжения они объявили, что все предприниматели должны "перерегистрировать" свои бизнесы на преступные оккупационные "администрации".

А бизнес тех людей, кто не пришел, уехал или не захотел делать это с оккупационными и российскими "документами", захватчики якобы "национализируют" и открывают что-то свое.

Во временно оккупированном Мелитополе и Бердянске были случаи, когда россияне забирали бизнесы, меняли вывески и продолжали наживаться на том, что люди зарабатывали и строили годами.

Были случаи и мародерства. То, что любят не только ограбить, но и выпить. Это же типичная "русская душа",

– отметила Алиса Сысоева.

Оккупанты массово завозят людей из России на временно оккупированные территории: смотрите видео

Информационный вакуум

Как только временно оккупированные территории посетит "хлопок", захватчики сразу усиливают свой террор. На следующий день появляются новые блокпосты, а оккупанты тщательнее проверяют людей и их телефоны, проводят обыски.

В последние месяцы захватчики не прекращают обыски. Россияне могут ворваться и спрашивать, есть ли российский паспорт. Также, как сообщил городской голова Мелитополя, они ищут спутниковые тарелки, чтобы вообще не нарушать информационный вакуум.

"У них своя информационная картина: "Потерь нет, контрнаступления нет. А то, что взрывается, – работает ПВО", – добавила депутат Запорожского районного совета.

Что происходит на оккупированных территориях Запорожской области