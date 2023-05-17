"Кадыров – циничное животное": на русском и чеченском языках он говорит противоположные вещи

Шут российского диктатора Рамзан Кадыров работает на две аудитории. Он пытается всячески заинтересовать чеченцев присоединяться к войне против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал Абубакар Янгулбаев – правозащитник из Чечни. По его словам, Кадыров пытается одновременно усидеть на двух стульях.

Смотрите также Соляр и Бурлаков потролили Кадырова за его историю с конем

Что на самом деле говорит Кадыров

Абубакар Янгулбаев объяснил, что Кадыров прибегает к уловкам.

Кадыров – циничное животное. Он на русском языке говорит одно, а на чеченском жалуется,

– подчеркнул он.

Лидер Чечни пытается как-то мотивировать свой народ, обращая его к идеям привлечения к войне на стороне России.

"На чеченском языке он говорит: "Я вообще не понимаю, как вы можете сидеть дома, а не идти воевать. Мы же чеченцы!" – отметил правозащитник из Чечни.

По его словам, сейчас агитация Кадырова набирает новые обороты, впрочем, она отличается лицемерием. На российскую аудиторию он громко говорит о том, что Чечня – кузница добровольцев, в Чечне упрекает мужчин за пассивность.

Абубакар Янгулбаев рассказал, как Кадыров обманывает чеченцев: смотрите видео

К каким методам прибегает Кадыров

Абубакар Янгулбаев добавил, что Рамзан Кадыров буквально обвиняет чеченцев и пытается их пристыдить таким образом. Впрочем, предлагает и новую систему мотивации – воевать за деньги.

Он пытается всех привлечь к работе в росгвардии. До сих пор, чтобы устроиться на какую-то правоохранительную должность нужно заплатить миллион рублей,

– заметил он.

Впрочем, пройдя этот путь, многие жители Чечни отказываются от такой перспективы.

"Люди, которые там живут, никуда не могут уйти от мысли, что он болтал", – убежден правозащитник.

Такая позиция вызвала тем, что Кадыров нередко путается в суждениях.

Рамзан Кадыров и его маразматические заявления: главное