Кадыров отверг предложение Пригожина стать на его сторону в борьбе за власть – ISW

В Кремле есть внутренняя борьба. Конкурентом Владимиру Путину становится глава вагнеровцев Евгений Пригожин.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW). Отметили, что оккупационный руководитель Рамзан Кадыров убеждал Пригожина – у чеченских боевых офицеров хорошо скоординированная работа с российским минобороны.

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"Лидер Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отклонил предложения руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина присоединиться к возобновленной информационной кампании против российского минобороны. Вероятно, 17 февраля Кадыров заявил Пригожину, что чеченские формирования будут выполнять приказы Владимира Путина", – сообщили аналитики.

Кадыров боится потерять должность

По информации ISW, Кадыров начал восхвалять минобороны России после попытки Пригожина получить поддержку чеченцев. Глава вагнеровцев хотел публично посетить раненого командира спецотряда "Ахмат" 16 февраля.

Аналитики отметили, что Пригожин ужесточает информационную кампанию против минобороны. Он 18 февраля заявил, что ЧВК "Вагнер" не подчиняется министру Сергею Шойгу и "не имеет ничего общего с российской армией".

Пригожин использовал критику Кадырова в адрес военных в октябре 2022 года, чтобы подорвать минобороны и сделать "Вагнер" элитной силой. Вероятно, Кадыров отказался присоединиться к новой информационной атаке Пригожина на минобороны, поскольку его связи с Кремлем и должность выгоднее любых политических отношений с Пригожиным,

– считают в ISW.

По мнению аналитиков, Пригожин, вероятно, пытается вовлечь ультранационалистических деятелей в Кремль и выбрать российских блоггеров, чтобы поддержать его стремление к власти в России. Однако, вероятно, те, у кого есть связи с Кремлем, будут бояться потерять свое положение.

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