Путин платит дань Кадырову за лояльность и участие в имперской авантюре, – Пионтковский
Российский диктатор Владимир Путин на самом деле проиграл войну в Чечне. Он вынужден платить огромные деньги местному главарю Рамзану Кадырову за лояльность.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США. По его словам, на самом деле Россия проиграла войну против Чечни. Хотя выиграл от этого только Кадыров. Он заключил с Путиным личную унию, по которой российский диктатор платит ему огромные деньги.
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Путин проиграл войну в Чечне. Кадыров заключил с ним лично унию. Путин платит огромную дань Чечне, а Кадыров показывает лояльность к Москве и участвует в имперской авантюре против Украины,
– отметил Пионтковский.
Он убежден, что сами чеченцы негативно относятся к империи российских оккупантов, с которыми они воевали практически на протяжении двух веков.
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Украина вносит важный вклад в процессе освобождения народов
Как подчеркнул Пионтковский, отчаянная борьба Украины серьезно ударила по влиянию Кремля. Все государства, ставшие независимыми после распада СССР, совсем по-другому теперь относятся к России.
Взгляните, как изменилось поведение Казахстана по отношению к России. Армения, Азербайджан. А какова позиция Молдовы. Даже Таджикистан и Туркменистан изменили отношение. Украина еще полностью не освободила себя, но освободила те народы, которые вышли в 1991 году,
– подчеркнул Пионтковский.
Сколько территорий Украины Россия оккупировала в феврале 2023 года
- В начале 2023 года многие СМИ обсуждали потенциальное "большое наступление" России. Однако оно обернулось для захватчиков огромными потерями в личном составе и технике.
- Как сообщает Институт изучения войны, российским захватчикам удалось увеличить в феврале захваченную территорию менее чем на 0,04%.
- По состоянию на 15 марта российские оккупанты уже потеряли в Украине 161 520 личного состава.