Великий Конфуций подчеркивал, что нужно называть вещи своими именами. Это основополагающий принцип правильного мышления. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По словам Пионтковского, это пощечина российскому имперскому и государственному сознанию. Таким образом страна напоминает политикуму и глубинному народу, что все эти огромные территории были захвачены в 19 веке двумя договорами с царскими властями. Они на самом деле принадлежат Китаю.

Представляете, какой издевательский расчет, все прогрессивное русское общество молилось на помощ великого Китая. Они просят ленд-лиз, просят Си приехать… И как они отреагируют на такую инициативу? В другой момент, может, и ножкой бы топнули, и Машка Захарова, старая подружка, прошлась бы. А сейчас они проглотили. Съели, причмокивая,

– подчеркнул публицист.

Молчание Москвы и отсутствие какой-либо реакции означает, что россияне согласились. Они готовы к неизбежному.

"Шутка по поводу украинско-китайской границы также имеет право на существование в 21 веке", – отметил Пионтковский.

Украине важно вернуть свое

Публицист отмечает, что Россия украла слово "Русь" – название старинного государства. Это был первый шаг имперского проекта. Россияне присвоили себе историю европейского государства, отсюда и дорожка знаменитой статьи Путина о том, что "украинского государства не существует".

"Как будет называться Россия – Московия или Дзюдохерия – это будут решать жители этих территорий и географические и политические изменения, которые произойдут в этом государстве", – отметил Андрей Пионтковский.

Это будет после того, продолжает публицист, как оно исполнит ультиматум Украины и "Большой восьмерки" и вернется к границам так называемой Российской Федерации 1991 года.

"Украине важно вернуть собственное имя "Русь". Это имеет огромное политическое значение", – резюмировал Пионтковский.

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