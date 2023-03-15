Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США. За його словами, насправді Росія таки програла війну проти Чечні. Хоча виграв від цього лише Кадиров. Він уклав з Путіним особисту унію, за якою російський диктатор платить йому величезні гроші.

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Путін програв війну в Чечні. Кадиров уклав з ним особисто унію. Путін платить величезну данину Чечні, а Кадиров показує лояльність до Москви та бере участь в імперській авантюрі проти України,

– зазначив Піонтковський.

Він переконаний, що самі чеченці негативно ставляться до імперії російських окупантів, з якими вони воювали практично упродовж двох століть.

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Україна робить важливий внесок у процесі звільнення народів

Як підкреслив Піонтковський, відчайдушна боротьба України серйозно вдарила по впливу Кремля. Усі держави, які стали незалежними після розпаду СРСР, зовсім по-іншому тепер ставляться до Росії.

Гляньте, як змінилася поведінка Казахстану щодо Росії. Вірменія, Азербайджан. А яка позиція Молдови. Навіть Таджикистан та Туркменістан змінили ставлення. Україна ще повністю не звільнила себе, але звільнила ті народи, які вийшли в 1991 році,

– наголосив Піонтковський.

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