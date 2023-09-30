Выдают за живого: почему состояние Кадырова вызывает все большее подозрений

Рамзан Кадыров серьезно болен, о чем свидетельствуют бесчисленные данные разведки. Однако Кремль все же пытается создать видимость, что с лидером Чечни якобы все в порядке. Удается им плохо.

Израильский журналист Цви Зильбер в эфире 24 Каналу предположил, что Кадыров мог уже умереть. Но поскольку это влечет за собой немалые последствия, пока это пытаются скрыть.

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Спецслужбы заигрались с нейросетями

Рамзана Кадырова начали снова выпускать в медиапространство, хотя доподлинно неизвестно, выставляют ли с ним новые фото и видео, или сделанные были уже давно.

"Это такая КГБшная культура спецопераций по обману. Это в их стиле: если кто-то умер – еще долго выдавать его за живого. Они пытаются сделать фейки, но им плохо удается, потому что технически они не так продвинуты", – заметил Цви Зильбер.

Речь идет в частности о некоторых метаданных на фото на видео, по которым можно получить данные о геолокации и времени съемки.

Им очень нравятся дипфейки, нейросети. Теперь они считают, что все могут подделать, но какие-то до сих пор неважные. Но в своей пропаганде они, кажется, рассчитывают на умственно отсталые слои населения, поэтому для них пойдет и так.

– отметил журналист.

Но с Рамзаном Кадыровым они устроили более продуманную операцию. Для этого присоединили и пропагандистку Ксению Собчак. Она заявила, что вроде бы разговаривала с Кадыровым, как подтверждение опубликовала лишь сомнительный скриншот.

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Не стиль Кадырова

"Понятно, что слухи о смерти Кадырова дестабилизируют ситуацию в Чечне поэтому он был бы заинтересован показаться, что все хорошо, он жив и здоров, а власть до сих пор в его руках. Но этого не происходит. Каждый раз, как они пытаются нам что-то доказать, сомнений становится только больше", – подчеркнул Зильбер.

В конце концов возле московской больницы, где, за баснями, находится дядя Кадырова, постоянно дежурят и кадыровские джипы. Сомнительно, что лидер Чечни постоянно там находился бы.

"Это не в его стиле. Его постоянно показывают как-то со стороны, все слова, которые он говорит, не очень подходят под настоящие реалии. Все это больше и больше сеет сомнения. Кадыров, вероятно, больше мертвый чем живой. Если это не так, то я не понимаю, зачем они создают видимость, что он при смерти», – подытожил Зильбер.

Кадыров начал появляться в медиапространстве: что известно