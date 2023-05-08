Не снаряды нужны: в ISW предположили, для чего на самом деле Кадыров и Пригожин разыгрывали сценку

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вероятно, заставили Валерия Герасимова возобновить распределение артиллерийских боеприпасов для вагнеровцев в Бахмуте. И это, несмотря на то, что Герасимов хотел отменить приоритет этих усилий.

А угрозы Кадырова перебросить свои войска в Бахмут могли шантажировать российское военное командование, чтобы оно выделило боеприпасы наемникам ЧВК "Вагнера". Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Для чего на самом деле Кадыров и Пригожин разыгрывали сценку

7 мая Пригожин заявил, что получил документ от минобороны России, обещавший поставлять ЧВК "Вагнера" амуницию и оружие, необходимые для ведения наступательных операций в Бахмуте. В ISW считают, что минобороны страны-агрессорки принципиально не изменило своих намерений снизить приоритет наступательных операций и сохранить боеприпасы.

Пригожин и Кадыров, вероятно, фактически шантажировали минобороны России, чтобы оно выделило ресурсы для войск "Вагнера" в Бахмуте, угрожая вывести чеченские войска Кадырова из других частей, чтобы заменить вагнеровцев в Бахмуте,

– отметили аналитики.

Пригожин утверждал, что минобороны предоставило вагнеровцам полную свободу действий в Бахмуте и назначило генерала армии Сергея Суровикина посредником между министерством и "Вагнером". Эти действия свидетельствуют о том, что Герасимов и, возможно, министр обороны Сергей Шойгу не имеют возможности командовать Пригожиным и Кадыровым. Но они должны вести переговоры с ними как со сверстниками.

"Это все предполагает, что заявления Пригожина о том, что минобороны скрывало снаряды, но теперь согласилось их поставить, правдивы. И украинские официальные лица сообщают, что они не наблюдали уменьшения обстрелов ЧВК "Вагнера" в течение этого периода", – подчеркнули в ISW .

Кадыров шантажирует российские войска

Аналитики отметили, что угрозы Кадырова перебросить свои войска в Бахмут могли шантажировать российское военное командование, чтобы оно выделило боеприпасы наемникам "Вагнера". 6 мая Кадыров опубликовал письмо с просьбой к Путину дать распоряжение Шойгу и Золотову на переброску чеченских подразделений "Ахмат" из "других направлений" на Бахмутское направление.

Письмо Кадырова к Путину обошло российское командование, и вывод чеченских сил из других частей, вероятно, представлял риск для российских оборонительных линий. ISW ранее наблюдала за подразделениями "Ахмата", действовавшими в районе Белогоровки на линии Сватово – Кременная и в Запорожской области, и их выход с этих позиций мог подорвать оборонительные приготовления России перед запланированными украинскими контрнаступлениями.

Шойгу и Герасимов, которые постоянно выполняли приказы Путина, возможно, альтернативно решили выделить боеприпасы "Вагнеру" по указанию Путина. Очевидно, что успешные совместные попытки шантажа Кадырова и Пригожина еще больше указывают на то, что Герасимов фактически не контролирует все российские силы в Украине, несмотря на то, что он номинальный командир. Вероятно, Герасимов пытался взять под контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023 года, но потерпел неудачу в этой попытке еще до того, как потерял благосклонность Путина весной,

– проанализировали в ISW.

Таким образом, Кадыров поддерживал шантаж "Вагнера" против российского военного командования, чтобы восстановить свои позиции в кругу власти в Кремле.

Как Пригожин и Кадыров влияют на военное командование

Способность Пригожина и Кадырова оказывать существенное влияние на решение российского военного командования зависит от готовности Путина успокоить их и его доверия к их силам, которые, вероятно, ухудшатся после дальнейших попыток шантажа.

И Пригожин, и Кадыров сохраняют разное количество привязанностей и личных контактов с Путиным, несмотря на их индивидуальные противоречия с российским военным командованием.

Решение шантажировать и дальше унизить российское военное командование, возможно, израсходовало значительную часть политического капитала Пригожина и Кадырова, чтобы влиять на принятие военных решений на оперативном и стратегическом уровнях. Такой громкий шантаж не является долгосрочной стратегией для Пригожина и Кадырова, учитывая, что они полагаются на приверженность Путина, чтобы склонить минобороны к их требованиям.

– подчеркнули аналитики.

В ISW добавили, что в последние месяцы Пригожин уже потерял благосклонность Путина. Однако диктатор, в частности, избегает увольнения членов своего ближайшего окружения, возвращая их в благосклонность, влияние и ресурсы. Пригожин и Кадыров вряд ли снова создадут такие экстремальные эффекты, не испортив своих отношений с Путиным.

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