Головокружение от "безумных успехов" на фронте: теперь Кадыров грозится сжигать украинцев

ВСУ атаковали базу чеченского полка в Херсонской области. После этого Рамзан Кадыров опубликовал видео с новыми угрозами Украине.

Глава Чечни заявил, что ответ России на действия Украины якобы слишком слабый. Как отметил Кадыров, это уже не "специальная военная операция", а война.

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Безумные заявления Кадырова

Кадыров сказал, что его военные якобы отбирают у украинских защитников технику и оружие. По его словам, кадыровцы будут нападать на Украину каждый день.

Я вам даю слово, что мы уничтожим всех. Мы не будем брать этих шайтанов в плен, а будем сжигать их. Нигде не остановимся. Наша территория не только Запорожье или Херсон, но и Одесса, Киев, Харьков. И вся Украина – это наша российская территория,

– угрожает Кадыров.

Причина угроз

Кадыровцы базировались в Херсонской области, в населенном пункте Каиры. Известно о 30 мертвых оккупантах, а под завалами находятся более 100 захватчиков.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT сообщил, что атаковали кадыровцев из спецподразделения чеченской росгвардии "Нефтяник". Отметили о смерти минимум 100 захватчиков.

Обратите внимание – к чему призывает Кадыров: смотрите видео

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