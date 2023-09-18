На фоне слухов о болезни Кадырова его самолет 3 дня находился в Москве
В последние дни активно распространяются слухи о болезни или даже смерти Кадырова. Интересно, что за это время его самолет три раза летал в Москву.
Российские СМИ сообщают, что на фоне слухов о болезни и смерти Кадырова его самолет три раза летал в столицу России.
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СМИ отследили самолет Кадырова
Согласно данным одного из трекеров полетов, бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы в пятницу, 15 сентября, примерно в 14:10. Транспондер самолета перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, поэтому сервисы отслеживания полетов не фиксировали его приземление.
Однако эта часть маршрута соответствует другим полетам этого бизнес-джета в Москву. За последний год борт Кадырова не совершал рейсы в другие города России, за исключением двух в Петербург. Более того, перед этим полетом самолет Кадырова летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.
Интересно, что после этого самолет Кадырова снова фиксировали в небе. Стало известно, что его борт с номером RA-73417 в воскресенье вечером прилетел из Москвы в Грозный. Таким образом борт 3 дня провел в столице России.
Между тем, российские СМИ утверждают, что утром воскресенья, 17 сентября, на территорию Центральной клинической больницы управления делами президента в Москве съехались автомобили с чеченскими номерами. В то же время чеченские каналы утверждали, что Кадыров якобы "находится в коме".
Что известно о состоянии Кадырова
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее рассказал, что Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.
- Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев вообще сообщил, что Кадыров скончался. Однако никаких подтверждений этому сообщению нет.
- Следует отметить, что первая информация о том, что у Кадырова – проблемы со здоровьем, появилась еще весной 2023 года Сообщалось, что больше его беспокоят почки и он даже проходит лечение диализом. Кроме того, он вроде бы даже нуждается в пересадке почки.
- Также весной ходили слухи о том, что Кадыров даже привез врача из ОАЭ, специализирующегося именно на лечении почек.