Необратимые процессы: как на Россию и Чечню повлияет смерть Кадырова

По данным ГУР Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. А чеченская диаспора распространила информацию, что лидер Чечни уже скончался. Так или иначе, смерть Кадырова запустит ряд процессов, которые будут касаться не только России.

На место Кадырова после его смерти могут претендовать многие. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что борьба за власть будет продолжаться не только в России, но и в Чечне.

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Кадырова могли убрать

Сразу после смерти Евгения Пригожина появился вопрос "а кто следующий?". Имя Рамзана Кадырова часто фигурировало как ответ.

В России было две частные армии – одной руководил Пригожин, а сейчас ее реорганизуют и кромсают. Другая и первая по историческому факту создание ЧВК – это кадыровцы. Сейчас велика вероятность, что Кадыров отойдет в мир иной,

– отметил Владимир Фесенко.

Доподлинно неизвестно, произойдет ли это по естественным причинам, снова ли это работает "Новичок" или что-то подобное от российских спецслужб. Но так или иначе это отразится на дальнейшем развитии событий.

"Возможно и уже начинается борьба за власть в России убирают тех, у кого есть собственный силовой ресурс. То есть дело не только в Кадыре и Чечне", – подчеркнул политолог.

Кадыров был самостоятельным прежде всего в Чечне. Там не было власти даже ФСБ и ни один другой правоохранительный орган, поэтому у них давно есть "зуб" на него. Фактически ситуация выглядит так, что Чечня в известной степени сохраняла свою независимость на условиях личной преданности Кадырову Путину.

Кроме того, Рамзан Кадыров был связан и с Виктором Золотовым – руководителем Росгвардии. Это крыло силовиков было отдельным от ФСБ. Оползни могут произойти именно там.

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Какие последствия для Чечни

Смерть Кадырова, очевидно, будет иметь последствия и для Чечни. Собственно, они могут быть весьма непредсказуемыми. Ведь политический режим в Чечне был персонифицирован, то есть завязан на Кадыре и его семье напрямую. Изменения режима стремилась не только оппозиция, но и желающие независимости для Ичкерии. В общем, есть много людей, которые хотят отомстить Кадырову.

Если произойдет хотя бы частичная дестабилизация ситуации в Чечне, то это будет неизбежно иметь последствия на Северном Кавказе. Кадировцы ведь влияли и на Дагестан, и на Ингушетию.

Кто знает, возможно, этот триггер – смерть Кадырова – станет началом очень неоднозначных процессов и в самой России, в частности вокруг Кремля.

– отметил Фесенко.

Интересно также отметить, что еще вчера, 17 сентября, пророссийские телеграм-каналы умалчивали о состоянии Кадырова. В то же время уже сегодня более или менее проинформированные пишут и о большом присутствии чеченцев, приближенных к Кадырову, в Москве, и о закрытом въезде в родовой поселок "Дон".

"Что-то происходит. Думаю, Кадыров по меньшей мере на грани жизни и смерти", – подытожил политолог.

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