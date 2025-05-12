Ищет не преемника: экс-разведчик России объяснил, почему Кадыров неожиданно засуетился

Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров не случайно забеспокоился и начал увольнять своих дочерей с государственных должностей, а своего сына, наоборот, назначает на различные ключевые позиции. Он пытается сохранить свои активы, а не ищет преемника.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в эфире 24 Канала предположил, что Кадыров пытается "переписать" имущество с формальных владельцев на настоящих наследников. По его словам, в Чечне может начаться настоящая гражданская война.

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Как Кадыров пытается спасти свои деньги

По мнению Сергея Жирнова, самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров не ищет себе преемника. Он пытается уберечь свои активы. У него, вероятно, есть проблемы со здоровьем, и он готовится к возможному ухудшению ситуации.

Когда вы находитесь на государственной должности, согласно российским законам (которые иногда все же работают), вы не можете официально владеть большим состоянием,

– добавил он.

Поэтому многие активы записывают на подставных лиц – так называемых "кошельков". У Владимира Путина ситуация аналогичная: все его имущество оформлено на доверенных лиц.

Проблема в том, что когда человек умирает или готовится к смерти, он не может просто прийти в суд и заявить: "Я хотел обмануть налоговые и фискальные органы, поэтому все записано не на меня, а теперь верните все моей семье". Ни один суд этого не сделает. Поэтому, когда ты чувствуешь, что конец близок, нужно успеть "переписать" имущество с номиналов на настоящих наследников.

Именно поэтому Кадыров сейчас увольняет своих дочерей с государственных должностей и переоформляет на них часть своих активов. В то же время своего сына он активно назначает на различные государственные должности, надеясь, что это в будущем сохранит его влияние.

Что будет в Чечне, если Кадыров внезапно умрет

Однако, по мнению бывшего разведчика, Кадыров зря на это надеется – это редко помогает. Если он внезапно умрет, в Чечне начнется борьба за власть, которая может перерасти в гражданскую войну.

У Кадырова с Путиным был личный договор, которого глава Чечни придерживался, и именно поэтому ему позволяли совершать жестокие действия. Новым людям придется перезаключать эту договоренность, а Путину – искать человека, который будет ее придерживаться. В такой ситуации возможно и масштабное перераспределение влияния.