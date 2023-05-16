Задонатил на ВСУ: Соляр и Бурлаков потролили Кадырова за его историю с конем

Рамзан Кадыров нафантазировал "операцию украинских спецслужб", которые якобы помогли ему выкупить породистую лошадь. Украинцы с юмором отреагировали на заявление главы Чечни, мол, он сделал донат в пользу наших защитников.

Сам Кадыров пытался преподнести эту историю как достижение, однако не все продумал, сообщает 24 Канал. Поэтому очень интересно, как на такую новость отреагируют в России и, конечно, что ему за это будет.

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История с конем Кадырова

Так, раньше Кадыров очень жаловался, что у него украли коня Зазу, который в 2014 году попал под санкции как часть имущества и жил в конюшне в Чехии. Сейчас же в своем телеграмм-канале приспешник Путина заявил, что вернул свою лошадь за 18 тысяч долларов.

Кадыров утверждает, что вроде бы в начале года на него через посредников вышли "представители украинских спецслужб" и предложили выкупить лошадь, которая стоит безумных денег.

Кадыров задонатил на ВСУ

Во всей этой истории, обратил внимание журналист-международник Алексей Бурлаков, интересно то, что Кадыров утверждает, что фактически передал деньги спецслужбам Украины.

Он задонатил на Вооруженные Силы Украины,

– потролила Кадырова ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

Теперь очень интересно, как на такую новость отреагируют в России и, конечно, что Кадырову за это будет.

Соляр и Бурлаков отреагировали на историю о коне Кадырова: смотрите видео

Конечно же, сам Кадыров хотел преподнести эту историю как достижение. Мол, он забрал своего скакуна у "злых украинцев". Однако приспешник Путина не все продумал до конца.

К этому можно добавить, что 18 тысяч долларов теперь будут служить Вооруженным Силам Украины. А на эти деньги можно купить что-нибудь яркое и взрывное.

Может, даже ему и вернем,

– сиронизировал Бурлаков.

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