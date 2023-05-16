Задонатил на ВСУ: Соляр и Бурлаков потролили Кадырова за его историю с конем
Рамзан Кадыров нафантазировал "операцию украинских спецслужб", которые якобы помогли ему выкупить породистую лошадь. Украинцы с юмором отреагировали на заявление главы Чечни, мол, он сделал донат в пользу наших защитников.
Сам Кадыров пытался преподнести эту историю как достижение, однако не все продумал, сообщает 24 Канал. Поэтому очень интересно, как на такую новость отреагируют в России и, конечно, что ему за это будет.
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История с конем Кадырова
Так, раньше Кадыров очень жаловался, что у него украли коня Зазу, который в 2014 году попал под санкции как часть имущества и жил в конюшне в Чехии. Сейчас же в своем телеграмм-канале приспешник Путина заявил, что вернул свою лошадь за 18 тысяч долларов.
Кадыров утверждает, что вроде бы в начале года на него через посредников вышли "представители украинских спецслужб" и предложили выкупить лошадь, которая стоит безумных денег.
Кадыров задонатил на ВСУ
Во всей этой истории, обратил внимание журналист-международник Алексей Бурлаков, интересно то, что Кадыров утверждает, что фактически передал деньги спецслужбам Украины.
Он задонатил на Вооруженные Силы Украины,
– потролила Кадырова ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.
Теперь очень интересно, как на такую новость отреагируют в России и, конечно, что Кадырову за это будет.
Соляр и Бурлаков отреагировали на историю о коне Кадырова: смотрите видео
Конечно же, сам Кадыров хотел преподнести эту историю как достижение. Мол, он забрал своего скакуна у "злых украинцев". Однако приспешник Путина не все продумал до конца.
К этому можно добавить, что 18 тысяч долларов теперь будут служить Вооруженным Силам Украины. А на эти деньги можно купить что-нибудь яркое и взрывное.
Может, даже ему и вернем,
– сиронизировал Бурлаков.
Больше о Кадырове и его заявлениях
- В начале мая самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров написал, что его наемники готовы заменить ЧВК "Вагнера" в боях за Бахмут.
- В американском Институте изучения войны считают, что угрозы Кадырова перебросить свои войска в Бахмут могли быть шантажом российского военного командования, чтобы оно выделило боеприпасы наемникам ЧВК "Вагнера" И это несмотря на то, что Герасимов хотел упразднить приоритет этих усилий.
- Пока Россия борется с санкциями с помощью "импортозамещения", главарь чеченских TikTok-войск Рамзан Кадыров, вероятно, "может" летать на шопинг в модные столицы мира. В частности, он "засветился" в куртке от французского бренда Louis Vuitton, стоимость которой около 250 тысяч рублей.