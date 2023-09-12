Выглядит крайне плохо: что поставило под угрозу жизнь Кадырова

Уже не первый месяц говорят о том, что у Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Многие источники утверждают о больных почках чеченского лидера и даже проведении операции по пересадке.

У Кадырова есть много врагов, так что желающих его ликвидировать может быть немало. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что глава Чечни может быть даже под наркотиками.

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"Банка с пауками работает"

В российских СМИ начали утверждать, что председатель Чечни серьезно болен. Более того, это стало следствием отравления и теперь он даже не может встать с постели. Говорят, что он расправился за это с экс-министром здравоохранения Чечни Эльханом Сулейманом.

У Кадырова столько врагов, что пытаться угадать, кто мог и хотел его отравить, очень тяжело. У него множество врагов среди российских силовиков. Он имеет множество врагов среди чеченских кланов, который он разорил, унизил, уничтожил. Он имеет множество врагов внутри России и среди тех, кто образует чеченскую диаспору за рубежом,

– заметил Геннадий Гудков.

Всю информацию внутри клана Кадырова держат в секрете. В то же время действительно данные у чеченского лидера со здоровьем все плохо. Говорят, что у него была операция по пересадке почек. Наконец узнать наверняка, что произошло сложно. Тайну о здоровье и состоянии вождя тщательно скрывают.

Геннадий Гудков о возможном отравлении Кадырова: смотреть видео

А вот бывший министр здравоохранения Чеченской республики действительно исчез из радаров еще в прошлом году.

"В общем, банка с пауками работает. Они там друг друга пожирают, обрекают на мучительную смерть. Поэтому, по крайней мере, в Чечне сами утверждают, что у него со здоровьем сейчас плохо. Кадыров действительно выглядит очень плохо. Такое впечатление, что он действительно под наркотиками", – подчеркнул политик.

Злобный и мстительный политический режим в России показывает, что такой случай не редкость. В то же время врагов у Кадырова внутри самой Чечни немало. Гудков добавил, что общаясь ранее с представителями чеченского народа, услышал от них, что при первом лучшем случае Кадырова ликвидируют свои же.

Проблемы со здоровьем Кадырова: что известно