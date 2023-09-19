Похоже на один из вариантов "Новичка", – Пионтковский предположил, кто мог отравить Кадырова

Здоровье Рамзана Кадырова уже несколько месяцев обсуждают в сети. Причиной стал его изменившийся внешний вид. Однако проблемы с почками могли стать не причиной этого, а так же, как и лишний вес – следствием.

Врагов у Кадырова – хоть отбавляй. Поэтому вполне вероятно, что его проблемы со здоровьем появились не просто так. Такое мнение на стриме 24 Канала высказал публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Кто и почему мог отравить Кадырова

Рамзан Кадыров за последние несколько месяцев внешне сильно изменился – у него возникли проблемы с лишним весом. К тому же его речь стала просто несвязной.

Похоже, что это один из вариантов "Новичка" (яд, химическое оружие – 24 Канал). Кадырова ненавидят все силовые структуры России. Они не согласовали соглашение Путина и Кадырова, потому что были за то, чтобы "добивать" Чечню,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

Что известно о "Новичке"

"Новичок" – нервно-паралитическое вещество, которое разработали в российском Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

Агенты группы "Новичок" – одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может привести к параличу.

В свое время жертвами "Новичка" стали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. А также так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный. "Новичок" – нервно-паралитическое вещество, которое разработали в российском Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".Агенты группы "Новичок"одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может привести к параличу.В свое время жертвами "Новичка" стали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. А также так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный.

С другой стороны, по мнению Пионтковского, отравить Кадырова могла та же верхушка власти, которая стояла за Евгением Пригожиным и его мятежом. Делали это потому, что понимают, как сильно смерть лидера Чечни дестабилизирует ситуацию в России, а особенно власть Владимира Путина.

В частности, причиной таких решений является осознание, что война давно проиграна. Однако она и дает негативное влияние на состояние и власть влиятельных людей в России.

"Уход такого "пехотинца" Путина как Кадыров – это еще более серьезный удар, чем пригожинский мятеж", – подытожил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о возможном отравлении Кадырова: смотреть видео

Что известно о состоянии Кадырова