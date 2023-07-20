Новый скандал: французский канал показал кадыровцев, которые "защищают" Белгородскую область

Французские журналисты в очередной раз влезли в скандал. Они решили на этот раз показать кадыровцев. Последние якобы "защищают" Белгородскую область.

Отметим, что сюжет о них вышел на телеканале TF1 еще 13 июня, а обратили на него внимание наши коллеги из "Детектор медиа". Ролик демонстрирует "оборону" Белгородской области боевиками Рамзана Кадырова.

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Как не тиктоки, то пропагандистские сюжеты

Собственно общался с кадыровцами российский корреспондент TF1 Жером Гарро. Он рассказывает, что "бойцов из глубин Кавказа" отправили в российскую Белгородскую область. Мол, она "подвергается регулярным враждебным вторжениям". И именно для того, кадыровцев передислоцировали туда, чтобы вести какую-то "оборону".

Примечательно, что кадыровцы в сюжете выражают пренебрежение к Евгению Пригожину, а также его наемникам. Кроме того, едва не клянутся в преданности Владимиру Путину.

Интересно, что после неудачного мятежа вагнеровцы убеждали, что нашли общий язык с кадыровцами. Более того, они еще и анонсировали, что "марш справедливости" может вскоре набрать новых оборотов. Поэтому за этим реалити-шоу можно будет наблюдать и дальше через некоторое время.

Между тем, сюжет французского телеканала получился крайне однобоким и напоминал больше пропаганду. По меньшей мере потому, что журналисты либо забыли, либо умышленно не указали, что из Белгородщины наступали россияне в 2022 году. Да и по сей день с территории этой области враг осуществляет пуски ракет типа С-300.

Тем временем кадыровцам неспокойно в Мариуполе