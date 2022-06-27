Оккупанты попали в очень людное место в Кременчуге: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные 27 июня нанесли ракетный удар по Кременчугу. Войска агрессора попали в гражданский объект, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Очевидцы в Кременчуге сообщают о сильном пожаре

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в 16:00 подтвердил информацию, что Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу. О взрывах проинформировали и местные жители в социальных сетях.

Кстати Больше всего атаковали Киев: карта российских ракетных обстрелов Украины за выходные от NYT

Впоследствии Дмитрий Лунин написал, что в результате ракетного удара по Кременчугу попадание в гражданский объект. По словам главы Полтавской ОВА, есть пострадавшие. Больше деталей Лунин обещает сообщить позже.

Отметим, что очевидцы в Кременчуге сообщают о сильном пожаре в городе.

В результате обстрела есть погибшие

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в результате циничного обстрела оккупантов есть погибшие.

По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу в очень людном месте, не имеющем отношения к военным действиям.

Россия ударила по ТЦ в Кременчуге

В 17:11 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Ради собственной безопасности следует пройти в укрытия, поскольку это может спасти жизнь.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. По данным, предоставленным президентом, ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара. В настоящее время количество жертв неизвестно.

Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь старания людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно,

– написал глава государства и опубликовал видео с места трагедии.

Видео из Кременчуга, где Россия попала ракетами в ТЦ

В Полтаве попаданий не было

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин опроверг информацию о взрывах в Полтаве.

Он заявил, что хотя местные жители могли слышать что-то вроде взрывов, данных об обстрелах нет.

Россияне в очередной раз атаковали Кременчуг

Кременчуг неоднократно страдал от ракетных атак врага. Предыдущий обстрел произошел ночью 18 июня. Тогда россияне атаковали нефтеперерабатывающий завод, запустив от 6 до 8 ракет.

С начала полномасштабной войны Россия трижды атаковала Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отмечал, что просто отремонтировать НПЗ уже не удастся. По его словам, нефтеперерабатывающий завод можно только отстроить.

До этого "прилеты" по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу были 12 мая. Тогда российские военные запустили в предприятие 4 ракеты.

Еще один раз враг атаковал нефтеперерабатывающий завод 2 апреля. Российские оккупанты массово обстреляли Кременчугский НПЗ, из-за чего инфраструктура предприятия была уничтожена. В результате обстрела возник пожар и пострадали люди.

Россия обстреливает украинские города

Вооруженные силы России в последние дни сильно обстреливают украинские города, разрушая гражданскую инфраструктуру. 26 июня Россия со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 атаковала Киев.

Российские высокоточные ракеты Х-101 были выпущены из Каспийского моря. Одна из ракет попала в киевскую многоэтажку в Шевченковском районе. Другая ракета попала в детский сад. Остальные ракеты удалось ликвидировать подразделениям противовоздушной обороны.

Вечером 26 июня под огнем врага в очередной раз оказался Харьков. Российские военные нанесли не менее пяти ракетных ударов.

Обстрелы продолжились 27 июня в Одесской области, где враг разрушил около 65 домов. Еще 8 мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей.

Это важно – оккупанты попали в ТРЦ в Кременчуге: смотрите видео