Каховская ГЭС не подлежит восстановлению: сколько времени нужно, чтобы построить новую станцию

После деоккупации Украине придется строить новую станцию на месте Каховской ГЭС. Разрушенные Россией постройки, к сожалению, не подлежат восстановлению.

Более того, по мнению гендиректора Укргидроэнерго Игоря Сироты, на это уйдет немало времени. Первые проектные решения по этому вопросу рассматриваются уже сегодня.

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Прежде всего, что нужно сделать сегодня – перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность,

– подчеркнул Сирота.

По его словам, Украина будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.

Сколько времени понадобится, чтобы построить новую станцию

В Укргидроэнерго считают, что для того чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет. При этом – в режиме работы 24 на 7.

Кроме того, на ее создание необходим минимум 1 миллиард евро.

"Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на строительство которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции", – добавили в Укргидроэнерго.

В Минэкономики ранее посчитали стоимость новой станции

Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что строительство новой ГЭС может стоить для Украины около 1 миллиарда долларов. Все потому, что речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы.

Кстати говоря, новую Каховскую ГЭС планируют построить на том же месте. В Укргидроэнерго надеются, что нижняя водосливная плотина не взорвана, а если и взорвана, то вся вода сойдет с водохранилища.

Сейчас 3 – 4 области будут страдать от нехватки воды.

Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС