Каховская ГЭС не подлежит восстановлению: сколько времени нужно, чтобы построить новую станцию
Источник:Укргидроэнерго
После деоккупации Украине придется строить новую станцию на месте Каховской ГЭС. Разрушенные Россией постройки, к сожалению, не подлежат восстановлению.
Более того, по мнению гендиректора Укргидроэнерго Игоря Сироты, на это уйдет немало времени. Первые проектные решения по этому вопросу рассматриваются уже сегодня.
Смотрите также Беда на многие годы: какие последствия для Украины имеет подрыв Каховской ГЭС
Прежде всего, что нужно сделать сегодня – перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность,
– подчеркнул Сирота.
По его словам, Украина будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.
Сколько времени понадобится, чтобы построить новую станцию
В Укргидроэнерго считают, что для того чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет. При этом – в режиме работы 24 на 7.
Кроме того, на ее создание необходим минимум 1 миллиард евро.
"Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на строительство которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции", – добавили в Укргидроэнерго.
В Минэкономики ранее посчитали стоимость новой станции
Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что строительство новой ГЭС может стоить для Украины около 1 миллиарда долларов. Все потому, что речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы.
Кстати говоря, новую Каховскую ГЭС планируют построить на том же месте. В Укргидроэнерго надеются, что нижняя водосливная плотина не взорвана, а если и взорвана, то вся вода сойдет с водохранилища.
Сейчас 3 – 4 области будут страдать от нехватки воды.
Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС
- В ночь на 6 июня русские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего большие территории Херсонской области, а также часть Николаевской области – затоплены.
- С правобережья людей эвакуируют, а вот на левом, оккупированном берегу ситуация критическая. Люди находятся на крышах без еды, воды и надежды на спасение.
- Около 10 тысяч гектаров сельхозземель на правобережье и в несколько раз больше на левом берегу после затопления могут превратиться в пустыне. Подрыв Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.
- В СНБО говорят, что подрыв Каховской ГЭС сделал невозможным поставки воды в Крым на годы.
- В Минздраве заявили, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок теперь могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленных территориях