Не оставим, – Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
7 июня 2023, 10:30Читати новину українською
Источник:"Голос Америки"
6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. На это уже отреагировал президент США Джо Байден.
Американский лидер пообещал оказать помощь Украине. К тому же он подчеркнул, что не покинет наше государство.
К теме Уровень воды увеличится еще, наводнение разрушило мост на реке Ингулец Николаевской области
Реакция Байдена на подрыв Каховской ГЭС
Так, у Байдена спросили, каково его сообщение России о взрыве дамбы в Украине. На что он ответил:
Мы не оставим. Мы поможем Украине,
– сказал президент США.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть подтопление жилых зданий. Жертв ни среди гражданского населения, ни военных нет.
- Анна Маляр рассказала, что подрыв Каховской дамбы, по мнению окупантов, должен был якобы остановить освобождение временно оккупированных Россией украинских территорий.
- В Скадовском районе жалуются, что так называемая оккупационная "власть" сбежала. У людей отсутствует электроснабжение, а также пропадает связь.
- По состоянию на утро 7 июня затоплено 1852 дома на правобережной Херсонской области. Ночью обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья. Эвакуировано 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел вывезли 1 286 человек.
- Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что разрушение дамбы продолжается. В течение 20 часов будет критический уровень, но потом начнет спадать.
- Чрезвычайники продолжают работать над ликвидацией последствий российского террора. В настоящее время привлечены около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС. За минувшие сутки спасены 52 человека, в том числе двое детей.
- Начальник Херсонской МВА рассказал, что эвакуация в Херсонской области продолжается. По его словам, затоплены новые улицы, но ожидается, что вода постепенно должна спадать.
- Кстати, наводнение разрушила мост на реке Ингулец в Елизавете Николаевской области. Кроме того, по данным Снигиревской МВА, также в селе Галагановка мост полностью затоплен. Также в общине произошла эвакуация жителей трех домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает во дворы.
- В то же время так называемые оккупационные власти Новой Каховки заявили, что уровень воды в городе постепенно спадает. В других населённых пунктах Херсонской области подтопление продолжается. Самая сложная ситуация в Голой Пристани и Олешках.