Мир должен жестко реагировать на подрыв Каховской ГЭС, иначе Путину развяжут руки, – политолог

Ночью 6 июня российские террористы подорвали Каховскую ГЭС. Запад должен жестоко наказать Россию за эту трагедию, иначе кремлевский диктатор Владимир Путин и дальше будет делать все, что ему вздумается.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, Украина должна кричать на весь мир о подрыве Каховской ГЭС, чтобы все поняли, что достаточно потакать стране-агрессору.

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"Беспокойства" здесь мало

Лисный убежден, что применение тактического ядерного оружия – только вопрос времени. Поэтому мир не должен "проглотить" террористические действия России. Запад должен ввести жесткие санкции.

Вопрос применения тактического ядерного оружия – это вопрос времени. Раньше это была призрачная угроза. Если сейчас мир "проглотит" это, то развяжет руки Путину. Здесь мало просто беспокойства. Нужны четкие и жесткие санкции относительно России,

– подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что Запад должен разрешить Украине применять иностранное оружие по территории России. Страна-оккупантка уже нарушила все нормы международного права и конвенции.

"Один на ринге бьется молотком, а другой боксер должен пользоваться правилами и не может бить в ответ. Так не бывает. Я считаю, что сейчас нам нужно на Совбезе ООН четко высказаться, чтобы нас услышали. Это большая трагедия, экологическая проблема на десятки лет", – добавил Лесной.

Подрыв Каховской ГЭС: главное

ОК "Юг" сообщило, что российские военные подорвали Каховскую ГЭС утром 6 июня. В украинской разведке есть информация, что взрыв на гидроэлектростанции произошел в 02:30 ночи.

Из-за террористических действий России поднялся уровень воды. Вода начала смывать не только местную инфраструктуру, но и минные поля. Снаряды могут начать взрываться в неожиданных местах.

В Херсонской области началась эвакуация населения из-за затопления. К сожалению, вода уже затопила зоопарк "Сказочная Диброва" в Новой Каховке. На его территории находились 300 животных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракт на Каховской ГЭС – это величайшая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий, а Россия этим военным преступлением "взорвала бомбу массового экологического поражения".