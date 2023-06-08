Команда шла из Москвы: какие потери могли понести оккупанты в результате подрыва Каховской ГЭС

Накануне российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС, затопив огромную часть Херсонщины. Оккупанты поставили под угрозу жизни тысяч наших людей.

При этом потери понес и сам враг. Впрочем, вряд ли речь идет о живой силе. Об этом 24 Каналу сказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

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Военных не предупредили

Скорее всего, оккупанты потеряли немало техники, боеприпасов, снаряжения, амуниции и так далее. Как заметил Катков, на левом берегу были созданы достаточно широкие и глубокие позиции, которые прилегали прямо к Днепру. Они были серьезно поражены. Времени вывоз имущества и техники не было.

Команда на подрыв шла не от местного подразделения. Такие вещи отправляются непосредственно из Москвы и напрямую исполнителю, который, возможно, не интегрирован в структуру управления на местах,

– объяснил военный эксперт.

Это аналогичная ситуация с той, когда советские войска взрывали дамбу Днепровской ГЭС в Запорожье. Тогда тоже никто никому не сообщал.

По логике так и происходит. Это критическое решение, принимаемое на высшем уровне, оно держится в секрете, рядовой состав об этом не сообщается,

– заверил Катков.

Так, российским военным не удалось спасти свои склады. А солдаты "на своих двоих" могли убежать.

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