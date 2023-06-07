Укргидроэнерго нашло способ, как уменьшить масштабы катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС Укргидроэнерго будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах. Это сделают, чтобы снизить масштабы катастрофы.

Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. По его словам, неизвестно обо всем характере разрушений.

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На верхних водохранилищах будут аккумулировать воду

Как рассказал Сирота, Укргидроэнерго будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы хоть как-то снизить масштабы катастрофы.

По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 дня. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными.

Известно, что разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который следует отстроить как можно быстрее после деоккупации.

И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции,

– отметил гендиректор Укргидроэнерго.

Укргидроэнерго обратилось к международному сообществу

В ведомстве считают, что террористический акт на Каховской ГЭС и последствия техногенной и экологической катастрофы должны получить оценку и осуждение мира.

"Из-за очередного террористического акта России перед Укргидроэнерго встает сложная задача по одновременному восстановлению и обеспечению бесперебойной работы наших станций. Мировое сообщество должно быть единым и консолидированным в поддержке Украины и решении всего комплекса проблем, вызванных действиями России – социальных, экологических, экономических, технологических" , – подчеркнул Сирота.

Отметим, что Укргидроэнерго вместе с профильными проектными организациями уже нарабатывает технические решения для предстоящего восстановления Каховского гидроузла на новом технологическом уровне.

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