Вода взошла, теперь видны разрушения: в сети показали Каховскую ГЭС через 3 недели после подрыва

Прошло уже три недели после того, как российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас на дамбе – только одни разрушения.

Вода на Каховской ГЭС уже взошла. Соответствующее видео распространили в сети, информирует 24 Канал.

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Как выглядит Каховская ГЭС сегодня

На обнародованных кадрах можно увидеть, что от Каховской ГЭС остались одни разрушения. Подрыв дамбы повлек за собой повреждение нескольких зданий, расположенных рядом со станцией.

Также видно, что вода на ГЭС уже полностью взошла.

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