Шокирующие кадры: как выглядит сейчас Каховская ГЭС

Прошло больше месяца после теракта российских террористов на Каховской ГЭС. В сети показали кадры, как она выглядит сейчас.

Увиденное ужасает и является очередным доказательством того, что Россия умеет только терроризировать, убивать и уничтожать все на своем пути. Об этом пишет 24 Канал.

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Что осталось от Каховской ГЭС

Руины и мель. Так выглядит сейчас Каховская гидроэлектростанция. Оккупанты подорвали ее ночью 6 июня.

Это самая большая техногенная катастрофа в Европе за последнее десятилетие,

– отметили в Укргидроэнерго.

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Каховская ГЭС сейчас: смотрите видео

Последствия российского взрыва: смотрите видео

Все, что осталось от гидроэлектростанции: смотрите видео

На Запорожье всплывают гранаты и мины