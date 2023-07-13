Шокирующие кадры: как выглядит сейчас Каховская ГЭС

13 июля 2023, 20:33
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Источник:

Укргидроэнерго

Прошло больше месяца после теракта российских террористов на Каховской ГЭС. В сети показали кадры, как она выглядит сейчас.

Увиденное ужасает и является очередным доказательством того, что Россия умеет только терроризировать, убивать и уничтожать все на своем пути. Об этом пишет 24 Канал.

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Что осталось от Каховской ГЭС

Руины и мель. Так выглядит сейчас Каховская гидроэлектростанция. Оккупанты подорвали ее ночью 6 июня.

Это самая большая техногенная катастрофа в Европе за последнее десятилетие,
– отметили в Укргидроэнерго.

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Каховская ГЭС сейчас: смотрите видео

Последствия российского взрыва: смотрите видео

Все, что осталось от гидроэлектростанции: смотрите видео

На Запорожье всплывают гранаты и мины

  • В ГСЧС сообщили, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС из-за спада воды все находившиеся на дне подозрительные предметы оказались на поверхности.
  • Так, в Запорожской области всплыли противотанковые мины, гранаты и реактивный двигатель выстрела гранатомета.
  • Только за последний месяц 28 раз саперы разминировали побережье водоемов, изъяли и уничтожили 34 боеприпаса.

Автор: Юлія Лобурак