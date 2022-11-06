Оккупанты заявили об обстреле Каховской ГЭС: говорят, что повреждена дамба

6 ноября 2022 , 14:38
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Российские пропагандисты вдруг придумали, что ВСУ якобы обстреляли Каховскую ГЭС. Подконтрольные Кремлю СМИ снова увидели след системы HIMARS.

Российские СМИ пишут, что якобы одна ракета попала в шлюз дамбы, в результате чего есть разрушения, информирует 24 канал. Пропагандисты цинично заявляют, что украинские военные якобы около 10:00 выпустили 6 ракет из установки HIMARS.

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ВСУ предупреждали о вранье оккупантов

Россияне традиционно заявили о "мощности" своей ПВО, якобы 5 ракет было сбито, а одна попала. Кремлевские СМИ заявляют, что попадание ракеты в шлюз Каховской дамбы "не повлекло за собой критических разрушений".

Следует отметить, что Генштаб ВСУ сообщал о циничной лжи россиян. В частности, 5 ноября абонентам российских мобильных операторов в оккупированном Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела.

Людей призвали как можно быстрее покинуть правобережную часть Херсона.

Россия угрожала взорвать Каховскую ГЭС

  • Командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявлял, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. В ВСУ заявили, что соответствующие заявления россиян можно считать анонсом планов самой России.
  • В Институте изучения войны подчеркнули, что подрыв Каховской ГЭС выгодный именно России. В частности, это может помочь врагу прикрыть отход.
  • Но депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что подрыв ГЭС скорее навредит оккупантам. В украинской разведке считают, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС.

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Автор: Михайло Гема