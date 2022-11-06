Оккупанты заявили об обстреле Каховской ГЭС: говорят, что повреждена дамба

Российские пропагандисты вдруг придумали, что ВСУ якобы обстреляли Каховскую ГЭС. Подконтрольные Кремлю СМИ снова увидели след системы HIMARS.

Российские СМИ пишут, что якобы одна ракета попала в шлюз дамбы, в результате чего есть разрушения, информирует 24 канал. Пропагандисты цинично заявляют, что украинские военные якобы около 10:00 выпустили 6 ракет из установки HIMARS.

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ВСУ предупреждали о вранье оккупантов

Россияне традиционно заявили о "мощности" своей ПВО, якобы 5 ракет было сбито, а одна попала. Кремлевские СМИ заявляют, что попадание ракеты в шлюз Каховской дамбы "не повлекло за собой критических разрушений".

Следует отметить, что Генштаб ВСУ сообщал о циничной лжи россиян. В частности, 5 ноября абонентам российских мобильных операторов в оккупированном Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела.

Людей призвали как можно быстрее покинуть правобережную часть Херсона.

Россия угрожала взорвать Каховскую ГЭС

Командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявлял, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. В ВСУ заявили, что соответствующие заявления россиян можно считать анонсом планов самой России.

В Институте изучения войны подчеркнули, что подрыв Каховской ГЭС выгодный именно России. В частности, это может помочь врагу прикрыть отход.

Но депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что подрыв ГЭС скорее навредит оккупантам. В украинской разведке считают, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС.

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