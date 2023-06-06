Последствия подрыва Каховской ГЭС набирают обороты: Днепр отошел от берегов на 10 метров

Захватчики совершили ужасный теракт в Херсонской области. Его последствия ощутили даже жители Запорожья – в частности, Днепр существенно отошел от берегов.

В Херсонской области оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это произошло в ночь на вторник, 6 июня.

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Во что превратилось побережье Запорожья

Местные журналисты записали видео. На кадрах можно увидеть, что вода отошла от берегов более чем на 10 метров. На видеозаписи также видно, как несколько человек стоят по колено в реке Днепр. Среди них есть маленькая девочка, играющая в воде. Пляж при этом почти безлюден.

Пляж Запорожья после подрыва Каховской ГЭС Россией: видео

Есть ли угроза жителям Запорожья

Представители Запорожской ОВА вместе с сотрудниками ГСЧС и полицией провели брифинг. На нем директор Департамента гражданской защиты населения ЗОВА Андрей Булавинов заверил местных жителей, что для них нет угрозы дефицита воды.

Как пояснил чиновник, водосбор для Запорожской области находится в верхнем бьефе Днепра в районе села Беленькое. Он назвал ситуацию контролируемой. Булавинов добавил, что ко вчерашнему дню (5 июня) был максимальный уровень воды в верхнем и нижнем бьефе в пределах Запорожья.

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