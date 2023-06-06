Каховская ГЭС уже вся под водой: ГПСУ показала видео
6 июня 2023, 10:53Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Российские военные ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Утром гидроэлектростанция уже полностью ушла под воду.
Госпогранслужба опубликовала видео после того, как оккупационные войска России взорвали Каховскую ГЭС. На кадрах видно, что Каховская ГЭС ушла под воду.
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Станция восстановлению не подлежит
Каховская ГЭС, которая была предназначена для регулирования стока Днепра, полностью затоплена водами реки. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит.
Каховскую ГЭС полностью затопило: смотрите видео
Российские террористы взорвали Каховскую ГЭС: что известно
- ОК "Юг" утром 6 июня сообщило, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Подрыв гидроэлектростанции произошел между 2 и 3 часами ночи.
- По данным партизан по движению "Атеш", Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады.
- После подрыва гидроэлектростанции, разрушенной до основания, началась эвакуация правобережной части Херсонской области. По данным МВД, по состоянию на 10 утра уже эвакуировано 742 человека. В частности людей эвакуируют из Херсона, где в опасности оказались жители микрорайона Остров.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российского теракта есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В Херсонской ОВА заявили, что в критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
- Известно, что воды Днепра уже затопили около десяти населённых пунктов на правом берегу. Вода быстро прибывает в Новую Каховку. В то же время россияне глушат связь, чтобы люди не могли получить информацию.
- Подрыв Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. В ВСУ утверждают, что оккупированный Крым рискует остаться без воды на годы из-за подрыва гидроэлектростанции.
- На подрыв Каховской ГЭС отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства обвинил оккупантов в терроризме, а также подчеркнул, что России не удастся остановить Украину.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия вызвала, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставила под угрозу жизни тысяч гражданских лиц. По его словам, единственный способ остановить Россию – это изгнать ее из Украины.