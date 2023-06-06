Каховская ГЭС уже вся под водой: ГПСУ показала видео

Российские военные ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Утром гидроэлектростанция уже полностью ушла под воду.

Госпогранслужба опубликовала видео после того, как оккупационные войска России взорвали Каховскую ГЭС. На кадрах видно, что Каховская ГЭС ушла под воду.

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Станция восстановлению не подлежит

Каховская ГЭС, которая была предназначена для регулирования стока Днепра, полностью затоплена водами реки. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит.

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